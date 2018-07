Frohe Botschaften sind in der Welt der Infektionskrankheiten in letzter Zeit rar. In Korea wütete das Mers-Virus, in Westafrika flackert Ebola wieder auf, in der Heimat wird über Antibiotika-Resistenzen diskutiert. Bessere Laune macht die Meldung, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema in der vergangenen Woche den ersten wirksamen Impfstoff gegen Malaria positiv bewertete. Doch lässt sich Malaria nun wie Polio oder Masern mit einer Impfung verhindern?

Dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Wenn man 100 Kinder gegen Masern impft, werden 96 von ihnen ein Leben lang geschützt sein, bei Polio sind es 99 von 100, und der Schutz währt mindestens 18 Jahre. Der Malaria-Impfstoff Mosquirix indessen schützte im ersten Jahr nur 50 Prozent und nach vier Jahren 30 Prozent der Kinder vor Malaria. Zu diesem Ergebnis kam ein Großversuch mit rund 16.000 Säuglingen und Kindern in elf afrikanischen Zentren. Noch im April waren viele Kritiker enttäuscht über dieses im Fachblatt The Lancet veröffentlichte Ergebnis. Manche ätzten, die Malaria-Vakzine sei nicht besser als ein löchriges Moskitonetz.

Allein die Ema stuft die Befunde als ermutigend ein. Wohl weil jedes Jahr weltweit 600.000 Menschen an Malaria sterben, die meisten von ihnen kleine Kinder in Afrika. Jede Hilfe ist da besser als nichts tun. Hochgerechnet seien pro 1.000 geimpften Kindern 6.000 durch Malaria ausgelöste Fieberschübe verhindert worden, argumentiert der Hersteller. Das Ema-Votum ist noch keine Zulassung, aber ein wichtiger Fingerzeig für die WHO, sich mit dem Impfstoff Mosquirix intensiv zu beschäftigen. Bis November will die WHO Empfehlungen für den Einsatz der Vakzine formulieren. In manchen Gegenden könnten andere Maßnahmen effektiver sein. Eventuell wird man die Anwendung auf Gebiete mit vielen Malariafällen begrenzen oder nur die gefährdeten Säuglinge impfen. Die Zulassung des Impfstoffs in den betroffenen Ländern könnte noch bis 2017 dauern. Der Hersteller GlaxoSmithKline hat sich verpflichtet, nur die Herstellungskosten zu berechnen, plus fünf Prozent Gewinn für weitere Forschung.

Und doch wäre die Einführung der Vakzine heikel. Wer einmal in einer stickigen Hütte geschlafen hat, weiß, dass ein Moskitonetz über dem Bett den letzten erfrischenden Lufthauch tilgt. Deshalb werden die Netze oft nicht benutzt. Für ihre Empfehlung muss die WHO also genau abwägen: Sät die großflächige Anwendung von Mosquirix in Afrika die fatale Botschaft "Wir brauchen uns sonst nicht mehr zu schützen"? Die Vakzine sei kein Ersatz für weitere Prophylaxe, gibt auch Studienleiter Peter Kremsner von der Universität Tübingen zu. "Wir brauchen auf Dauer eine Impfung, die mehr als 80 Prozent der Geimpften schützt." Der Mediziner setzt seine Hoffnung in einen neuen Impfstoff, den er in Tübingen gerade an Menschen testet. Details sind noch unter Verschluss.