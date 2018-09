Ich liebe warmes Klima und ertrage problemlos hohe Temperaturen. Aber es müssen die heurigen Hitzewellen gewesen sein, die mich auf die Idee brachten, die Liste der Außerparlamentarischen Kommissionen des Bundes durchzublättern. Es sind 120 an der Zahl.

Was alle diese Kommissionen genau machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch weil es für einen normalen Bürger nicht leicht zu verstehen ist, was sich hinter der "Eidgenössischen Kommission für ABC-Schutz Kom ABC" verbirgt. Oder warum es in der Lebensmittelbranche gleich zwei Prüfungskommissionen braucht: eine für die Lebensmittelinspektorendiplome und eine für die Lebensmittelkontrollwarendiplome.

Immerhin war ich erleichtert, als ich las, dass eine Kommission um unsere sexuelle Gesundheit besorgt ist. Schließlich behaupten einige historische Quellen, dass die – importierte! – Syphilis einst in Genf entdeckt wurde. Sicher ist sicher.

Aber eben: Sind all die Kommissionen wirklich notwendig? Und was kosten sie eigentlich? Diese Fragen sind auch deshalb von Belang, weil all diese Ausschüsse nach den Parlamentswahlen im Oktober neu bestellt werden müssen.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Will man die Kosten dieser Kommissionen berechnen, muss man nicht nur das Entgelt und die Entschädigung für ihre Mitglieder kalkulieren. Nein, jede Kommission hat auch ein Sekretariat – das kostet. Sie verlangt Berichte und Auskünfte von der Verwaltung – das kostet. Sie stellt Anträge, manchmal dieselben wie das Parlament – das kostet. Sie beauftragt Experten – auch das kostet. Wenn wir all das zusammenzählen, sind die tausend oder mehr Kommissionsmitglieder und ihre Tätigkeiten ein beträchtlicher Posten im Bundesbudget.

Es scheint mir also berechtigt zu fragen, ob für gewisse Aufgaben eine ständige Außerparlamentarische Kommission tatsächlich notwendig ist – oder ob ein Ad-hoc-Fachrat nicht günstiger wäre. Ein Auftrag ist zeitlich begrenzt, eine Kommission für die Ewigkeit.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 31 vom 30.07.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Meine Erfahrungen in der Privatwirtschaft haben mich gelehrt, dass Generaldirektoren oder Verwaltungsräte, die oft auf externe Berater zurückgreifen, ihre eigene Firma schlicht und einfach nicht gut genug kennen. Sie sind entscheidungsschwach und suchen für alles und jedes ein Alibi. Das gilt auch für die eidgenössische Verwaltung. Wobei es auch eine raffinierte Strategie sein kann, eigene bürokratische Vorschläge durch die Außerparlamentarische Kommission lancieren zu lassen.

Der Bund selbst sieht in diesen Kommissionen "ein wirksames Instrument zur Interessenvertretung von Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft". Sie sollen Einfluss auf die Tätigkeit der Verwaltung nehmen und am Zustandekommen von Kompromissen mitwirken. Korporationstheoretiker jubeln, wenn sie das hören, die Lobbyisten ebenso.

Aber warum, frage ich mich, haben wir dann überhaupt noch ein Parlament?

Zumal es auch Kommissionen gibt, wie zum Beispiel die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen, die sich direkt an die Öffentlichkeit wendet. Die Helfer von Bundesrat und Verwaltung machen sich selbstständig.

Kurzum: Je mehr Kommissionen und Gremien, desto teurer wird unser Staat. Und desto größer werden die Verwirrungen, die Trödeleien und die Interessenkonflikte. Und desto eher kriegt der einfache Bürger das Gefühl, er habe gar nichts mehr zu sagen. Die Quittung für dieses Unbehagen wird folgen. Vielleicht bereits im Oktober.

Nächste Woche in unserer Kolumne "Nord-Süd-Achse": die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz