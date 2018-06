Bevor der Sommer gleich wieder vorbei ist, unbedingt noch das letzte meerblaue Tagebuch von Sarah Kirsch lesen. Seit zwei Jahren ist ihre Asche in ihrem Garten im schleswig-holsteinischen Tielenhemme begraben, das kleine Buch über ihre Reise nach Cornwall und Devon im Jahr 2000 hat sie ein Jahr vor ihrem Tod fertig bearbeitet. In ihrem unnachahmlichen norddeutschen Landeinsamkeitsslang nannte sie ihre Prosaschreiberei "Journaler tun" – ein Ausdruck, in dem die komplizierte Einfachheit dieses ganzen Unternehmens enthalten ist. Denn das ist das Verrückte an den Tagebüchern von Sarah Kirsch: Während sie begeistert davon erzählen, dass eigentlich nichts geschieht, beginnt die tief entspannte Slow-Prosa zu schweben. Postkarten-Sätzchen wie "und das Meer ist so blau so blau noch in der Nacht" oder "war ein außerordentlich schöner Tach" klingen plötzlich unglaublich verheißungsvoll.

"Man muss demütig und einfach sein", hat Sarah Kirsch uns beim Interview in ihrer Tielenhemmer Einsiedelei einmal gesagt. Wenn man dieses letzte Tagebuch gelesen hat, kann man noch hinzufügen: Und man sollte Vertrauen haben in die Kraft des Banalen. Wie in ihren Aquarellen tuscht sie hier leuchtende Ansichten von Wolke, Himmel und Meer aufs Papier, wirft sich dem Augenblick in die Arme, nennt skrupellos alles Beschriebene "herrlich" oder "wunderbar" und "hübsch" (letzter Satz: "Das war jedenfalls ne sehr sehr hübsche Reise"). Und ist auf so bewundernswerte Weise unehrgeizig, dass man das tiefe Ausatmen deutlich hört: "In der Sonne gesessen und am Strand nach Muscheln gesucht. Dann hier im Zimmer Tee gekocht und ne Pastete gegessen. Danach Haare gewaschen, das Haus um die Zeit hatte ein Bad frei." Ingeborg Bachmann muss an solche Sommertage gedacht haben, als sie schrieb: "Nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein".