Einen Spritzer Zitrone drauf, und ab in den Schlund, mit einem Schluck Sancerre nachgespült – aah! Wer Austern liebt, nimmt mindestens sechs Stück auf einen Sitz davon. Übrig bleiben krustig-bröckelnde Schalen, innen perlmuttglänzend glasiert. Riecht es nicht gerade nach einer Prise Tang und Fleur de Sel?

Ob Eliot Hodgkin (1905 bis 1987) sich für Luxusfeinkost erwärmen konnte, wissen wir nicht. Aber dies: Hodgkin liebte Dinge, die andere weggeworfen hatten oder links liegen ließen. Während des blitz im Zweiten Weltkrieg wanderte er durch Londons Straßen und zeichnete, was in den Bombentrichtern wuchs. Hahnenklee. Brennnessel. Quecke. Spontanvegetation halt.

Spontan ging es mitten in London, bei Christie’s um die Ecke, kürzlich auch während der London Art Week zu. Beim Kunsthändler Stephen Ongpin in Mason’s Yard reichten sich Kunden die Klinke in die Hand. Sie griffen gern zur Lupe, angesichts der fantastischen Meisterzeichnungen von Guercino und Carlo Cignani.

Rechts an der Wand fesselte dieses kleine Format den Blick. Fünf leere Austern, lebensgroß, auf sandfarbenem Untergrund, in Tempera auf Karton festgehalten von Eliot Hodgkin. Ausgerechnet Tempera. Der Engländer schätzte die schwierige Technik. Weil die Farben schneller trocknen als Ölfarbe, muss der Künstler den Aufbau der Arbeit präzise planen. Hodgkin ist bekannt für auffallend kleine Formate (dieses Blatt ist mit 24,8 mal 38,2 Zentimeter ungewöhnlich groß für seine Verhältnisse). Über seine Arbeit äußerte er sich, strikt britisch, mit Understatement. "Falls ich überhaupt ein bewusstes Ziel verfolge, dann ist es jenes, dass ich die Schönheit von Naturobjekten zeigen möchte, die man normalerweise für uninteressant hält." Chicorée, Zwiebeln, Kiesel, abgestorbene Blätter bevölkern seine Stillleben. "Ich schaue diese Dinge an, als sähe ich sie zum ersten Mal und als habe niemand vor mir jemals einen Blick darauf verschwendet." (Five Oyster Shells, 1961, Tempera auf Karton, Preis: 38.000 Pfund. Kontakt: www.stephenongpinfineart.com)