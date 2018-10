Inhalt Seite 1 — Zelle mit Meeresblick Seite 2 Auf einer Seite lesen

Welches Auto der Dirigent fährt, welcher Handtasche die Regisseurin ihre Zigaretten entnimmt, das alles scheint wichtig zu sein in Bayreuth, und das türkisfarbene Kostüm der Bundeskanzlerin sowieso. Es ist doppeltes Theater, was da allsommerlich zur Eröffnung gespielt wird. Drinnen Richard Wagner und draußen der Rummel, von Absperrungen und Hügelgerüchten durchzogen, von Julisonne aufgeheizt und einem jener Skandälchen, die mit naturgesetzlicher Notwendigkeit alljährlich im Vorfeld hochkochen. Aus der Nähe betrachtet, ist es dann doch nicht so folkloristisch harmlos. Nicht für den Politiker im Rollstuhl, dem eine Kamerameute wie einem scheuen Wild nachhetzt, und nicht für das Leitungsteam.

Es steht unter Druck. Man muss nicht Mitleid haben mit Katharina Wagner, der 37-jährigen Intendantin, die in diesem Jahr Tristan und Isolde inszeniert, und mit dem 56-jährigen Dirigenten Christian Thielemann, den sie vor Kurzem zum Musikdirektor machte, denn vermeidbaren Stress haben sie selbst fabriziert. Es waren sicher nicht nur dumme Zufälle, die vier Wochen vor der Premiere den Einsatz einer neuen, dritten Isolde sowie Fragen, den Umgang mit der bisherigen Mitintendantin Eva Wagner-Pasquier betreffend, erzwangen. Solche Fragen muss die Neuproduktion nicht beantworten. Aber sie steht merklich unter einem Druck, der nicht nur aus der Partitur kommt. Sie ist disparat von der Besetzung bis zur Konzeption und bis hinein in die Premiere.

Da klettern sie herum, etwas hausbacken die Hände ringend

Sie ist sogar so disparat, dass man erwägen könnte, ob das 150 Jahre alte Wunderwerk nicht, wie ein Seismograf, noch andere Verwerfungen freilegt als nur stressige Hausinterna. Katharina Wagner jedenfalls, Urenkelin des Komponisten, hat fast Angst vor der Herausforderung. Das labyrinthische Stahltreppengewirr, über dem sich der Vorhang hebt, wirkt wie ein Schanzwerk gegen den Erwartungsdruck – eine so monumentale Behauptung von Komplexität, als solle mal gleich gezeigt werden, dass Katharina es sich und uns mit Richard nicht leicht macht. Denn natürlich will man wissen, wie sich die Festspielleiterin als Regisseurin positioniert. Und vielleicht will sie den Festspielen auch jenen Interpretationsvorsprung zurückgewinnen, der zu ihrem Nimbus gehört, aber mittlerweile mehr Geschichte als Gegenwart ist.

Das wird ihr teils sogar gelingen. Doch zunächst hat sie gar nichts gedeutet, sondern auf die komplexe Wirkung der teuren Stahlkonstruktion vertraut, die Frank Philipp Schlößmann und Matthias Lippert auf dreieckigem Grundriss gebaut haben, mit fahrenden Plattformen, verschiebbaren Geländern, hochklappbaren Treppensegmenten. Kein Schiff also, auf dem Tristan seinem König Marke jene Braut bringt, deren Verlobten er einst erschlug und die, ahnungslos, den seinerseits verwundeten Tristan heilte, sondern die ungemütliche Abstraktion dieser Verhältnisse. Da klettern und fahren sie herum, etwas hausbacken die Hände ringend und sich an Pfosten werfend, kostümiert wie für eine Verfilmung von Grimms Märchen, in rustikalen Wämsern und Gewändern von Thomas Kaiser. Sie sollen sich finden.

Christian Thielemann ist dabei kein Wegweiser, erstaunlicherweise. Dreizehn Jahre hat er gewartet, seit er dieses Werk zuletzt dirigierte, es ist in ihm gereift. Doch das Vorspiel findet nach überstürztem Beginn, hinein in die letzte Parkettunruhe, kein eigenes Tempo, keinen Fluss. Natürlich ist es blütenrein! Aber Thielemanns Verzögerung auf dem Vorhalt zum satten F-Dur nach vagierender Chromatik wirkt installiert statt organisch, die Einwürfe von Oboe, Klarinette, Englischhorn haben etwas Kurzatmiges, und etwas davon bleibt dem ganzen ersten Aufzug. Beim leichten Märschlein, zu dem Isolde ihrer Dienerin die Vorgeschichte erzählt, klingt das Orchester sogar unterspannt.

Vielleicht in bester Absicht, nämlich: der Solistin zu helfen, klanglich Platz zu schaffen für Evelyn Herlitzius, die als spät engagierte Isolde früh an ihre Grenzen kommt. Sie muss forcieren und opfert den stark vibrierenden Tönen so viel Text, dass man sich auch für Bayreuth die Übertitel wünscht, die an Stadttheatern selbstverständlich sind. An Deutlichkeit ist die Brangäne von Christa Mayer ihrer Herrin voraus, als Darstellerin nicht: Herlitzius agiert so intensiv, dass inmitten all der hilflosen Gesten Innigkeit mit Tristan entsteht. Händehalten genügt, verliebt waren sie wohl vorher schon. Diesem Tristan gönnt man Glück: Stephen Gould empfiehlt sich mit sensiblem Ansatz und kluger Formung des Textes als ein Christian Gerhaher der Heldentenöre.

Kein Musiktheater ist relevant, das unterm Strich nur Sängerfest und Sängertest in zeitloser Symbolik bleibt. Als sei ihr das nach dem ersten Aufzug klar geworden, wird die Regisseurin im zweiten Aufzug ganz anders: politisch. Die Treppen sind weg, der Dreiecksgrundriss markiert nun ein Gefängnis, in dem das ehebrechende Paar unter Beobachtung steht. Schergen mit Suchscheinwerfern leuchten aus, was einst intime Gartenszene war, und lassen an den Observationsknast denken, in den vor einem Jahr in Stuttgart Jossi Wieler und Sergio Morabito das Treffen der Liebenden verlegten. In Zeiten potenzieller Dauerüberwachung wird das Bestehen auf Intimität zum Politikum und Tristan ungeahnt aktuell.

Doch es brauchte wohl eine weibliche Perspektive, um eine Figur zu demaskieren, der man in dieser Oper schon immer hätte misstrauen dürfen. Den Knast beherrscht König Marke, der längst weiß, dass die zwei sich lieben, und sie nun im Gehege zappeln und von der Liebe singen lässt. Sein schon in der Partitur triefendes Selbstmitleid liegt nun als eiskalter Narzissmus offen, und Georg Zeppenfeld erspart uns nichts. Mit steinkohleschwarz glänzendem Bass und extremer Textdeutlichkeit macht er jede Silbe zum Foltergerät. Doch ehe er Isolde machohaft demütigt und Tristan niederstechen lässt, erreichen die beiden tatsächlich das Wahre im Falschen, und Christian Thielemann dirigiert eine "Nacht der Liebe", nach der man wieder weiß, was er kann und sonst keiner. Er ist der geborene Metamorphiker.

Der Übergang ist atemberaubend. Richard Wagner lässt zuerst die Flöte weg, dann die Posaunen, reduziert die Bratschen auf eine, ersetzt die Oboe im Liebesthema durch das Englischhorn, dann beginnen die triolischen Synkopen der Celli – diese Klangwandlung zur Tiefe und zur Transzendenz gelingt Thielemann zugleich klar und unergründlich, nicht als Registerwechsel, sondern als Metamorphose. Das zieht einem den Boden weg, man hört nicht mehr nur zu, man ist in einem Körper, und dort finden sich die Stimmen von Tristan und Isolde, die doch gar nicht zueinanderpassen, der weich strömende Tenor, der gespannte Sopran, wie an ihn angelehnt: Magie endloser Momente.