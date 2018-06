"Die talentvollsten, muntersten und gewandtesten Bewohner des ganzen Landes sind die Oltner." So schrieb 1854 der Illustrierte Alpenführer . Nun denn. Ganz so euphorisch klingen Ursula Bauer und Jürg Frischknecht nicht, wenn sie im Bahnhofbuffet Olten, bei Kaffee und Gipfeli, von ihrem neuen Wanderbuch erzählen. Von der Stadt am Jurafuß, diesem "harten Brocken", der seine Schönheiten nicht beim ersten Erkundungsspaziergang preisgibt. Dabei hatte sich Ursula Bauer mit dem vererbten Stolz von zwei Vorfahren in ihr neuntes Buchprojekt gestürzt: Ein Großonkel war stellvertretender Bahnhofvorstand in Olten, ein Urgroßvater arbeitete am Hauensteintunnel. "Mit unspektakulären Orten muss man geduldig sein", sagt sie. "Man muss immer wieder kommen, mit den Leuten reden, viel lesen und auch mal in eine andere Richtung gehen. Und plötzlich packt man sie."

Seit 20 Jahren reihen sich die Wanderführer von Ursula Bauer und Jürg Frischknecht in den Bücherregalen hiesiger Rotsocken. Die beiden schreiben für all jene, die gerne abseits von ausgetrampelten Pfaden und massentouristisch erschlossenen Gegenden unterwegs sind. Nun nehmen sich die beiden 68-Jährigen, die seit 40 Jahren ein Paar und ebenso lange zu Fuß unterwegs sind, das Mittelland vor. Wandern, wo die Schweiz entstand heißt ihr neuestes Buch. Aber vom Rütli, von Morgarten oder Marignano keine Spur. Gewandert wird in und um Olten, Aarau, Solothurn – und im Jura, der die drei Städte flankiert.

"Doch, doch, es wird gewandert, später." So beginnt die Wegbeschreibung der Tour, zu der sie an diesem kühlen Frühsommertag aufbrechen. Der Satz ist Programm: Wer mit Bauer und Frischknecht wandert, erhält mehr als nackte Wegbeschreibungen. Leistungskilometer interessieren sie nicht. Und ein Berg ist für sie kein Sportgerät, an dem man den inneren Sauhund überwindet, sondern eine menschengeprägte Landschaft. Und so türmten sich in den letzten Monaten bei ihnen daheim wieder Berge von Büchern, historischen Quellen und Lokalzeitungen, die sie für jedes neue Buch abonnieren. Damit sie in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart der Gegend eintauchen können, die sie erkunden. Oder, wie die beiden selbst sagen: "Grabe, wo du gehst." Und so handelt ihr neuestes Buch nicht nur vom Vorwärtskommen, sondern auch von den Tunnelbauern in der Tripolis-Siedlung, vom Patriarchen Niklaus Riggenbach – oder von einem Galgen. Doch dazu später.

Am liebsten sind Ursula Bauer und Jürg Frischknecht als Nomaden, von A nach B, unterwegs. Und nicht im Rundumeli, dem Liebling aller Automobilisten, die am Schluss jeder Tour zu ihrem Parkplatz zurückfinden müssen. Trotzdem finden sich im neuen Band einige Touren mit gleichem Anfangs- und Zielort. So der "Rundgang Sälischlössli", der in drei lockeren Stunden von Olten via Sälischlössli nach Aarburg und wieder zurück zum Bahnhof Olten führt. Also, los geht’s:

Wir starten unsere Wanderung zum Sälischlössli am Bahnhof, dem Nabel der Industriestadt Olten. Und zwar auf dem Perron 12, beim Stunde-Null-Stein des Centralbahn-Schienennetzes, dem Nabel vom Nabel. Wir sind kurz auf der Tannwaldstraße unterwegs, reservieren eventuell im Flügelrad einen Tisch fürs Nachtessen und schwenken dann in die Rosengasse ein. Sie ist eine der wenigen Straßen, in denen man noch die unterschiedlichsten Bauepochen findet: Häuser mit Holzlauben aus der Gründerzeit der Eisenbahnstadt, moderne Neubauten, aber auch sanft Renoviertes in buntem Gelb und Blau (der Erfolg einer Anwohnerinitiative).

Jürg Frischknecht, der Politikjournalist, der als einer der Autoren des Buchs Die unheimlichen Patrioten bekannt wurde, und Ursula Bauer, die ein Berufsleben lang als Bibliothekarin gearbeitet hat, suchen beim Wandern nach dem Gegenwärtigen im Vergangenen. Sie zeigen sich als zivilisationskritische Zeitgenossen, ohne aber in romantische Verklärung zu verfallen. Lieber greifen sie zu Ironie und klaren Worten. So erklären sie das Gasthaus Krone in Olten, wo einst die Helvetische Gesellschaft ihre Jahresversammlungen abhielt und heute eine Filiale von McDonald’s eingemietet ist, kurzerhand zum "größten Sündenfall am Platz". Als politisches Projekt wollen sie ihre Bücher aber nicht verstanden wissen. "Aber man darf doch auf Geschmacksverirrungen hinweisen. Oder ist das schon politisch?", sagt Ursula Bauer.