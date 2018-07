Ich mache Fehler und denke an Korfu

Karriere oder Beziehung? In der Rushhour des Lebens wird es ernst. Rudi Novotny kriegt das zu spüren

Ich habe einen Fehler gemacht. Es ging um einen Buchstaben. Klein statt groß. Der Fehler sei bei Weitem kleiner als der Buchstabe, sagte ich zu meinem Chef. "Mist", sagte der Chef. Und: "Dafür halten wir aber keine Druckmaschine an." Dann sagte er nichts mehr.

Das einzige Mal, dass ich beruflich länger über Fehler diskutierte, war in der Journalistenschule. Ein Dutzend motivierter Schüler und ein Dozent, der schon seit Langem Journalist war. Er erzählte von existenziellen Fehlern und solchen, bei denen es noch mal gut gegangen war. Zum Schluss sagte er: "Im Übrigen sind wir keine Ingenieure. Sprache hat nicht das Potenzial, eine Brücke einstürzen zu lassen."

Ich habe in England studiert. An einer Universität mit vielen internationalen Studenten, meist Griechen. Manche wurden berühmt. Etwa Yanis Varoufakis, vor dem vielen Deutschen Angst und Bange war, weil sie fürchteten, dass ihnen ihre Euros abhandenkommen. Als ich an der Uni anfing, war Varoufakis schon weg. Dafür war Eleana da.

Eleana war eine Erasmus-Studentin aus Korfu und eher klein. Bis auf ihre Haare, die ein großer Haufen waren. Sie hatte weiche Hände und raue Füße, und als ich sie kennenlernte, nahm sie mich mit auf ihr Zimmer. Sie hatte zum ersten Mal Gin getrunken, und davon zu viel. Ich blieb bis zum Morgen. Als ich ging, schrieb ich meine Telefonnummer auf ein Blatt Papier. Unter fünf andere Nummern.

Sie rief an. Es war ein schönes Jahr. Wir schliefen und lernten miteinander und redeten über England und Deutschland und Korfu. Ich erzählte vom Holocaust-Mahnmal in Berlin und sie von Delfinen im Mittelmeer. Eleanas Lachen war größer als ihr Körper.

Dann war das Jahr vorbei, und Eleana wurde still. "Was fehlt dir?", fragte ich. "Meine Sprache", sagte sie. "Ich hätte dir gerne erzählt, wie ich bin."

Ich hatte Korfu vergessen, bis ich kürzlich eine Zeitung aufschlug. Die Zeitung forderte, dass die Griechen ihre Inseln verkaufen: "Motto: Ihr kriegt Kohle. Wir kriegen Korfu."

Manchmal müsste man alle Druckmaschinen dieses Landes anhalten.

