Zeitungen verkaufen sich gerade bestens. Vergangene Woche erst zahlte der japanische Medienkonzern Nikkei, Herausgeber der gleichnamigen Wirtschaftszeitung, umgerechnet 1,2 Milliarden Euro für die britische Financial Times. Die Summe entspricht etwa dem 44-Fachen des jährlichen Gewinns der FT und dem 16-Fachen des Nettogewinns von Nikkei Inc .

Dabei macht die FT immerhin stattliche Gewinne. Das war in jüngster Vergangenheit nicht allen Käufern prestigeträchtiger Titel wichtig. Für den Dow-Jones-Verlag etwa, zu dem das renommierte Wall Street Journal gehört, zahlte der australische Medienmogul Rupert Murdoch 2007 immerhin 5,6 Milliarden US-Dollar. Die Zeitung schrieb im selben Jahr Verluste. Vor zwei Jahren kaufte dann Jeff Bezos, Gründer und Chef des Onlineversandhändlers Amazon, die wenig ertragreiche Washington Post für 250 Millionen Dollar.

Viele Zeitungskonzerne fürchten angesichts sinkender Auflagen und Anzeigenerlöse im Print-Geschäft um ihre wirtschaftliche Zukunft. Reiche Unternehmer und Konzerne dagegen investieren in renommierte und global relevante Blätter, auch wenn diese ökonomisch nicht sehr vielversprechend aussehen. Stimmen der Welt wie das Wall Street Journal oder die Financial Times sind für sie mehr als Profitmaschinen. Sie sind Leuchttürme im digitalen Rauschen. Intellektuelles Spielzeug.

Gerne hätte auch der Berliner Axel-Springer-Verlag (Bild, Die Welt) die FT übernommen. Auf der nächsten Weihnachtsfeier würde es garantiert gutes deutsches Bier geben, die Springer-Chefs seien bereits auf dem Weg nach London, um die Verträge mit dem Eigner Pearson zu unterzeichnen, riefen sich die Journalisten über die Flure der Redaktion noch am Donnerstagmittag zu. Am Nachmittag waren sie dann selbst überrascht, als Nikkei den Zuschlag bekam.

Die "Financial Times" ist Vorreiter im profitablen Onlinegeschäft

Die Nikkei- Mitarbeiter in Tokio erfuhren durch die japanische Konkurrenz von dem Kauf. "Können wir uns die FT überhaupt leisten?", wollte ein Redakteur einen Tag später bei der offiziellen Bekanntgabe durch die Geschäftsführung wissen. Für ihn und die anderen waren zuletzt keine Luxushotels und Businessclass-Flüge mehr drin, wegen stetig fallender Auflage des eigenen Blattes. "Wenn wir uns das nicht leisten könnten, hätten wir nicht gekauft", war die Antwort.

Geschäftsführer Naotoshi Okada und die anderen Führungskräfte seien stolz über den Flur des Großraumbüros im Zentrum Tokios gelaufen, weil sie eine so große Marke erstanden hatten, erzählen Mitarbeiter. Mit einer Auflage von knapp drei Millionen Exemplaren ist Nikkei die größte Wirtschaftstageszeitung der Welt und international als Namensgeber für den Tokioter Aktienleitindex bekannt.

Japan ist bislang so etwas wie das Schlaraffenland für Zeitungsmacher: Die größte Tageszeitung der Welt, Yomiuri Shimbun, erscheint dort mit einer täglichen Auflage von neun Millionen Exemplaren. Auch die Demografie meint es gut mit den Verlegern. Die japanische Gesellschaft ist eine alte Gesellschaft, und die älteren Menschen dort sind treue Kunden: Mehr als 90 Prozent aller Japaner über 50 lesen täglich Zeitung.

Darauf will sich Nikkei für die Zukunft aber nicht verlassen. Die Geburtenrate in Japan ist seit Jahren niedrig. Deshalb sucht das Management schon seit Längerem nach Investitionsmöglichkeiten im Ausland. Im vergangenen September kaufte sich der Konzern bereits beim britischen Jetsetter-Magazin Monocle ein. Mit der FT und ihrer erfolgreichen Onlinestrategie hat Nikkei nun "ein Stück Lernkurve" erstanden, sagt ein Branchenkenner. Ein Stück Zukunft also.

Die FT hat den Weg ins digitale Zeitalter nämlich bislang erfolgreicher eingeschlagen als die meisten Konkurrenten. Im Jahr 1888 hatte sie damit angefangen, auf vier Seiten über die Geldgeschäfte in der City of London zu berichten, heute ist sie die erfolgreichste globale Tageszeitung und macht vor, wie sich online Geld verdienen lässt. Seit 2013 sei sie deshalb sogar ohne den Posten Werbeeinnahmen und nur durch den Verkauf profitabel, sagt Lorna Tilbian, die oberste Medienfachfrau bei der Investmentbank Numis Securities. Die verkaufte Auflage der Printausgabe liegt bei rund 220.000 Exemplaren pro Tag, mehr als eine halbe Million Leser zahlen für das Onlineabonnement.

Zeitungen The Washington Post 2013 kaufte Amazon-Gründer Jeff Bezos, als Privatmann, für 250 Millionen US-Dollar die Washington Post. Sie ist die älteste und größte Tageszeitung der US-Hauptstadt. Le Figaro Die zweitgrößte Zeitung Frankreichs, Le Figaro, gehört seit 2004 der Dassault Group, ihr Chef ist der Rüstungsunternehmer Serge Dassault. Financial Times Nikkei Inc. gibt Nihon Keizai Shimbun, kurz Nikkei, heraus, die Wirtschaftszeitung mit der höchsten Auflage der Welt. Nun hat der Konzern die Financial Times gekauft. Bild Dem Axel-Springer-Verlag gehören unter anderem Die Welt, Bild und B.Z. Das Unternehmen steht auch hinter der europäischen Ausgabe von Politico. The Sun Die News Corporation des Rupert Murdoch ist schon länger auf Einkaufstour. Unter den Publikationen sind The Sun und The Times, seit 2007 auch das Wall Street Journal.

Früher leisteten sich Industrielle Adelstitel, heute Zeitungen

Die FT hätte deshalb auch gut zum Springer-Verlag gepasst, der radikal wie kaum ein anderer deutscher Medienkonzern auf das Digitalgeschäft setzt. Erst im vergangenen Jahr hat er die Mehrheit seiner in jahrzehntelanger Arbeit aufgebauten Regionalzeitungen abgestoßen. Außerdem recherchierten Bild-Chef Kai Diekmann und andere große und kleine Springer-Manager im Silicon Valley, um die Zukunft des Journalismus und anderer Möglichkeiten zu ergründen, mit denen sich im Netz Geld verdienen lässt. "Mit der FT wäre Springer global noch sichtbarer geworden", meint der Medienforscher Jo Groebel von der Business School Berlin. Und ein Brancheninsider, der Springer gut kennt, sagt: Die FT sei eine Perle, die der Konzern gerne gehabt hätte. Auch wegen ihres Renommees. Am Ende sei der Kaufpreis zu hoch gewesen.

Für den Vorstandschef Mathias Döpfner ist der geplatzte Deal eine Niederlage, Springer hatte viel Zeit in die Verhandlungen investiert. Bei all den Investitionen in Start-ups pflegt er weiterhin gerne sein Image als Verleger. Nachdem Amazon-Chef Jeff Bezos die Washington Post gekauft hatte, sagte der Springer-Chef: "Für 188 Millionen hätte ich die auch gerne genommen." Es war als Scherz gemeint. Doch vielleicht steckte auch ein bisschen Wahrheit darin. Immerhin hat der Konzern mit dem amerikanischen Politikmagazin Politico im vergangenen Jahr Politico Europe gegründet.

Während Springer ein Verlagshaus ist, das gerne auch ein großes Internetunternehmen werden will, sind Zeitungen bei anderen Investoren eher Randgeschäft, wobei nicht immer klar ist, ob sie die Blätter überhaupt zum Geldverdienen erwerben.