Ein Gespenst geht um in Österreich. Es ist schwarz-blau. Ängstliche Vermutungen kursieren. Szenarien für eine neuerliche Wende werden ausgebreitet. Die meisten davon enthalten irrationale Komponenten.

Nachdem sich der Parlamentsklub der Volkspartei mithilfe von Überläufern bis auf einen Abgeordneten an die sozialdemokratische Fraktion herangewanzt hat, ist die Möglichkeit zu einem fliegenden Wechsel der ungeliebten Koalition scheinbar in greifbare Nähe gerückt. Noch drei Mandatare fehlen. Dann wäre sie da, die schwarze Mehrheit mit freiheitlichen Steigbügelhaltern. Den Machtmechanikern in der Volkspartei jagt es vermutlich wohlige Schauer über den Rücken, wenn sie sich ausmalen, wie sie die Roten wieder dorthin verbannen, wohin sie nach Ansicht der schwarzen Hardliner gehören: in die Opposition.

Allein, es wird wohl bei einem süßen Traum bleiben. Nicht, weil sich in der Volkspartei die Bereitschaft zu einem politischen Hasardspiel plötzlich in Luft aufgelöst hätte. Sondern weil vor allem die Freiheitlichen nicht die geringste Veranlassung haben, sich als willige Helfer für einen schwarzen Coup instrumentalisieren zu lassen. In allen Umfragen sind sie weit davongezogen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie nach den nächsten Wahlen die logische Kanzlerpartei sein werden. Warum sollten sie sich nun mit einer Verlierertruppe abgeben und dadurch ihren Bonus verspielen?

Der Beutezug mag ja dem Selbstwertgefühl der Volkspartei schmeicheln. Aber er ist kontraproduktiv. Die Wendespekulationen beschädigen die Regierungskoalition zusätzlich und beschleunigen ihren Niedergang – auch jenen der Volkspartei.