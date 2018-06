Als der deutsche Diplomat Georg Vogel auf seine bewegte Karriere im Dienst des NS-Staates und der jungen Bundesrepublik Deutschland zurückblickte, war ihm ein Ereignis in lebhafter Erinnerung geblieben. Im März 1938, als Adolf Hitler Österreich seinem Reich einverleibte, war Vogel an der deutschen Botschaft in London tätig. Die kleine Alpenrepublik hatte aufgehört zu existieren, die diplomatischen Vertreter des Landes verloren ihre Funktion. Einige arrangierten sich allerdings rasch mit den neuen Herren. "Bei den nachgeordneten österreichischen Berufskollegen, die den Dienst im Rahmen unserer eigenen Botschaft weiterführten", so befand Vogel in seinen Memoiren, "habe ich im Übrigen große Anpassungsfähigkeit und als selbstverständlich empfundene Loyalität feststellen können."

Das diplomatische Corps der Ersten Republik – viele Angehörige des gehobenen Dienstes entstammten noch der Beamtenschaft der untergegangenen Donaumonarchie – zeigte häufig keine große Scheu davor, über Nacht die Interessen der NS-Diktatur in aller Welt zu vertreten. Heute erinnert im Außenministerium am Minoritenplatz zwar eine Gedenktafel an die Opfer des braunen Regimes, über die Kollaborateure in den eigenen Reihen wird allerdings diskret der Mantel des Schweigens gebreitet – im Unterschied zu Deutschland, wo vor zehn Jahren der damalige Außenminister Joschka Fischer eine Historikerkommission mit einer umfangreichen Studie (Das Amt) beauftragte. In Österreich waren ähnliche Versuche bislang immer am Widerstand der Diplomatie gescheitert. Unter dem sperrigen Titel Handbuch des österreichischen Auswärtigen Dienstes hat aber nun der umtriebige Wiener Diplomat Rudolf Agstner diesen blinden Fleck ausgeleuchtet. Er sammelte akribisch die Biografien seiner Kollegen aus der Ersten Republik und verglich sie anschließend mit deutschen Quellen über deutsche Diplomaten in der NS-Zeit. Er stieß auf insgesamt 103 Personen, die zumindest zeitweise im Dienst des NS-Außenamtes in der Berliner Wilhelmstraße standen.

Die Österreicher bekleideten in der Regel zwar keine Spitzenpositionen, aber sie dürften vor allem dank ihrer Kenntnisse über Südosteuropa in den zuständigen Referaten gerne beschäftigt worden sein. Häufig wurden sie auch in den deutschen Vertretungen am Balkan eingesetzt.

Es finden sich eine ganze Reihe verschlungener Biografien. Zwölf Diplomaten brachten sogar das Kunststück zuwege, im Lauf ihres Lebens, sowohl der Ersten Republik und dem Deutschen Reich als auch nach 1947 der Zweiten Republik zu dienen. Der Tiroler Arno Halusa etwa war zum Zeitpunkt des Anschlusses im Generalkonsulat New York stationiert, von wo er bruchlos in die deutsche Vertretung überwechselte. Anschließend wurde er nach Quito und Bangkok versetzt und nach Kriegsende interniert. Gleich nach seiner Rückkehr 1946 fand er wieder in seinem alten Amt Unterschlupf und vertrat in den folgenden Jahrzehnten die Republik unter anderem in Paris und Washington.

Bedenken, in Hitlers Diensten zu stehen, dürften hingegen kurz vor Kriegsende dem ehemaligen Sekretär des einstigen österreichischen Außenministers Egon Berger-Waldenegg gekommen sein. Nach seinem Einsatz in La Paz wurde er nach Marokko versetzt und erklärte im Oktober 1944 seinen Vorgesetzten, "einer etwaigen Aufforderung zur Rückkehr ins Reichsgebiet nicht Folge zu leisten". Prompt wurde er gefeuert und versteckte sich monatelang vor der Gestapo in Spanien. Im neuen Österreich machte er dann glänzende Karriere: Zu seinen Dienstorten zählten Mexiko-Stadt, Buenos Aires und Madrid.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 32 vom 06.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Wenige diplomatische Karrieren sind so schillernd wie jene des in Konstantinopel geborenen Josef Hans Lazar, der sich bis 1937 als Balkankorrespondent der Neuen Freien Presse in Bukarest aufhielt. Anschließend arbeitete er als Presseattaché an der österreichischen Gesandtschaft in Berlin. In der Nacht vom 12. auf den 13. März 1938 würde er überraschend nach Wien beordert, wo er den ausländischen Korrespondenten das Anschlussgesetz verkünden musste. Damit hatte er seine Schuldigkeit getan.

Noch mit seinem österreichischen Pass reiste er danach nach Spanien, arbeitete einige Zeit wieder als Journalist und wurde 1939 aufgefordert, die Pressestelle der deutschen Botschaft in Madrid zu übernehmen, die er zu einer schlagkräftigen Propagandazentrale ausbaute. Nach dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 geriet die graue Eminenz der spanischen NS-Diplomaten jedoch ins Visier der Gestapo. Der Polizeiattaché meldete, dass Lazar offensichtlich "keinen Tropfen arischen Blutes in sich habe", ein österreichischer Nationalist sei und hochgradig unzuverlässig, allerdings wegen seiner exzellenten Verbindungen auch unverzichtbar. Es heiße, so der Report, Lazar habe insgeheim bereits eine schwarz-gelbe Monarchistenfahne angefertigt, die er zum geeigneten Zeitpunkt über seinem Dienstsitz zu hissen gedenke.

Rudolf Agstner: "Handbuch des österreichischen Auswärtigen Dienstes"; Lit-Verlag, Wien 2015; 464 Seiten, 49,90 €