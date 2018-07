Wir leben in einer Epoche der Differenz. Sie ist der Identität übergeordnet, sodass es schwer wird, noch eine Identität zu haben, wenn man sich von anderen nicht unterscheidet. Zuvor war Differenz im öffentlichen Raum vor allem als Gegensatz weiblicher und männlicher Kleidung, Arbeitskluft und Mußehabit sichtbar. Es gab Geschlechter- und Klassencodes, die Identität signalisierten. Erst seit den Sechzigern begann Differenz das Straßenbild im großen Stil zu prägen. Das Bedürfnis nach Ausdifferenzierung ging von der Jugend aus, die durch Jeans, Jesuslatschen, Cowboystiefel, indische Stoffe, Stirnbänder, Langhaarfrisuren und kurze Röcke ihr Recht auf Dissidenz reklamierte. Seither kultiviert nicht nur jede nachwachsende Generation ihre eigenen in sich unendlich differenzierbaren Erscheinungsstile, auch ihre Eltern und Großeltern bleiben dem Imperativ modischer Eigenwilligkeit treu und erfinden sich laufend neu. Die stilistischen Kollektive werden immer kleiner, man erkennt Verwandtschaften, doch der Bruch mit jedem Einheitsstil ist oberstes Gesetz.

Der Prinzipienwandel lässt sich in der Umkleide eines Berliner Fitnesszentrums gut beobachten. Selbst das Evakostüm behauptet sich in seiner Individualität durch Tätowierungen, in allen Regenbogenfarben getöntes Haar, Zierringe im Gesicht und anderen Körperteilen. Doch der Trend zur Abweichung zeigt sich überall. Auch in der Sauna ist man längst über die öden Sitz- und Liegepositionen hinausgewachsen. Sobald sich die Tür öffnet, darf man auf die nun eintretende Saunakultur gespannt sein. Es gibt Damen, die sogleich mit Yogaübungen beginnen, sich artistisch verbiegen, zu Kerzen aufrecken und Brücken schlagen. Andere ziehen in meditativer Stellung ihre Beine über den Kopf, sodass die Mitnutzer eine lebende Interpretation des notorischen Courbet-Gemäldes Ursprung der Welt genießen können. Gern wird der persönliche Saunaduft großzügig in die Kohlen gegossen. Es gibt Hedonistinnen, die in der lauschigen Wärme ihre Körper nachölen. Sie bieten ein Schauspiel bedächtiger Autoerotik, zu dem sich der olfaktorische Nebeneffekt in verheißungsvollen Schwaden entfaltet. Andere bedienen sich der erhöhten Temperatur, um Haarfärbepackungen einwirken zu lassen, wobei, abgesehen von den chemischen Dämpfen, ein schwarzer Abdruck auf dem Holz noch lange von ihnen zeugt. Die Hygienefanatikerinnen kommen mit einem Rubbelschwamm herein und bearbeiten verbissen ihren Körper, bis die toten Hautpartikel in alle Richtungen fliegen. Auch für das Schneiden und Bemalen der Nägel sind Saunen hervorragende Orte. Multitasking heißt die Devise. Doch man täusche sich nicht. Es geht auch darum, die Toleranz zu testen. Jeder, der sich belästigt fühlt, ist ein Pedant. Auch das gelegentlich eingreifende Personal geht mit Samthandschuhen gegen Grenztester vor. Hier lautet das Prinzip, niemanden zu brüskieren und so viele Mitglieder wie möglich zu akquirieren, denen es überlassen bleibt, sich zusammenzuraufen.

Die Überzeugung hat sich durchgesetzt, dass die Irritation im Auge des Betrachters liegt. Wer Differenz nicht auszuhalten vermag, fällt aus der Zeit. Diese Haltung verträgt sich gut mit der fieberhaften Suche nach Neuem, neuem Design, neuen Lebensformen, neuen Bedürfnissen, die vermarktet werden können. Darüber ist ein Wettlauf entstanden zu provozieren, bevor man provoziert werden kann, die Differenz des anderen vorzeitig außer Kraft zu setzen. Denn Differenz ist die neue Identität, nur wer anders ist, kann sich als Gleicher unter Gleichen fühlen.