Mitten in die Berichte über den Einstieg des Glücksspielkonzerns Novomatic bei den teilstaatlichen Casinos Austria platzte vergangene Woche eine Meldung: In der Nacht auf Mittwoch verstarb Leopold "Leo" Wallner nach schwerer Krankheit im 79. Lebensjahr. Der Grandseigneur der heimischen Glücksspielbranche ist nicht mehr. Mit seinem Ableben geht eine Ära zu Ende, in der Wallner die Casinos Austria vom kleinen Betrieb mit Schmuddel-Image zum größten Steuerzahler der Republik hochpäppelte. In der sein Konzern großzügig Geld verteilte, Politikern von SPÖ und ÖVP paritätisch Jobs zuschanzte und alles dafür tat, um die aufstrebende Novomatic aus diesem System der kollektiven Bereicherung fernzuhalten. Nun wendet sich das Blatt.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 32 vom 06.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Wie ein hungriger Bär stürmte Novomatic-Gründer und Mehrheitseigentümer Johann Graf – Wallners Widersacher über viele Jahre – durch die Hintertür und nimmt jetzt selbst am Honigtopf Platz. Nach geschickten Zukäufen hielt Novomatic bei Redaktionsschluss bereits 39,5 Prozent an der Casinos Austria AG (Casag), und es könnten noch mehr werden. Das Ergebnis ist ein neuer Glücksspielkonzern mit großem Potenzial, der die Spielregeln neu schreiben wird – je nachdem, wie sich die Kartellbehörden und die Politik verhalten werden. Durch die unfreundliche Übernahme verschmelzen zwei große Spieler zu einem wahren Global Player. Novomatic gehört zu den weltweit größten Exporteuren von Glücksspieltechnologie und erzielte 2014 knapp zwei Milliarden Euro Umsatz, während die Casinos Austria mehr als 3,6 Milliarden umsetzten.

Begeistert von der Aktion ist Gert Schmidt, Branchen-Insider und Freund von Johann Graf. Nach der Firmengründung 1980 war er einer der Gründungsdirektoren von Novomatic, des Konzerns, der es sich zum Ziel setzte, alle Weltmärkte mit Spielautomaten zu beliefern. Hier werde ein Stück Wirtschaftsgeschichte geschrieben, sagt Schmidt, und ein Unternehmen, das dem Einfluss von Parteieninteressen ausgeliefert war, in die freie Marktwirtschaft geführt. "Ich habe Graf gesagt, dass es am Ende eine Kooperation mit der Casag geben muss, weil sich diese Partner gut ergänzen und ungeahntes Potenzial frei wird. Ein früheres Zusammengehen war immer an Emotionen gescheitert, nie an Sachargumenten."

Bald könnten in ganz Österreich neue Automaten aufgestellt werden

Die Novo-Leute galten immer als die schmutzige Prater-Partie, als Betreiber von schlechtem Glücksspiel, während Wallner und seine Leute sich im wohlwollenden Licht der Öffentlichkeit sonnten. Doch die Zeiten änderten sich. In den Casinos gewannen Spielautomaten an Bedeutung, und immer mehr davon kamen aus der Produktion von Novomatic. Längst waren Technik und Software für den Erfolg im Glücksspiel entscheidend, nicht mehr das Personal an den Spieltischen. Und während die Casag in Schwierigkeiten geriet, hatte Novomatic als Erzeuger, Content-Produzent und Betreiber von Glücksspielgeräten längst zum globalen Siegeszug angesetzt und stand stärker da denn je. Schon 2010, erzählt Schmidt, habe es ein Angebot an Novomatic gegeben, bei den Casinos einzusteigen. Leo Wallner habe damals seinen Mini-Anteil von 0,4 Prozent gemeinsam mit den Anteilen der MTB-Privatstiftung von 16,8 Prozent verkaufen wollen, in deren Vorstand er saß. Damals habe Graf noch abgelehnt, sagt Schmidt, weil er sich die komplizierte Eigentümerstruktur und die Funktionärsmentalität der Casag nicht habe antun wollen. Jetzt hat er es sich anders überlegt. "Graf empfindet sicher tiefe Genugtuung und große Freude darüber, dass er den angesehenen Mitbewerber, der lange Vorbehalte gegen Novomatic hegte, kaufen konnte", meint der Intimus.

Dabei sah es zunächst so aus, als interessiere sich Novomatic gar nicht für das Bieterrennen, das Finanzminister Hans Jörg Schelling ins Rollen brachte. Im August vergangenen Jahres übernahm die Staatsholding ÖBIB den 33-Prozent-Anteil der Münze Österreich an der Casag, nachdem das Unternehmen zuvor mit 400 Millionen Euro relativ niedrig bewertet worden war. Und Schelling kündigte an, die Casinos zur Gänze verstaatlichen und danach verkaufen zu wollen. Novomatic hielt still, wie beim Pokern. Vorstandschef Harald Neumann ließ sich nicht in die Karten blicken. Im Mai bekundete er, man werde nicht mitspielen und keinesfalls gegen den Finanzminister bieten. Doch im Hintergrund hatte es bereits Überlegungen und Gespräche bezüglich einer Übernahme von Casag-Anteilen gegeben. Das Angebot Schellings von 230 Millionen Euro für die verbliebenen 66 Prozent war den Privataktionären zu wenig. Nun mischten andere Interessenten mit – allen voran ein Konsortium um den Wiener Investor Peter Goldscheider. Vielleicht scheuchte er die mächtige Konkurrenz aus Gumpoldskirchen auf. Jedenfalls sicherte sich Novomatic Anfang Juni durch die Übernahme eines Unternehmens indirekt acht Prozent an den Lotterien. Nun war klar: Johann Graf wollte mehr.

Dazu kam, dass das Bundesverwaltungsgericht Mitte Juli drei Casino-Lizenzen aufhob, von denen zwei für die Standorte Wiener Prater und Bruck an der Leitha an Novomatic gegangen waren. Die Bescheide aus dem Finanzministerium wiesen Fehler und Ungereimtheiten auf. Ein Pyrrhussieg für die Casinos Austria, die im Vergabeverfahren unterlegen waren und geklagt hatten. Denn nun erhöhte die Novomatic den Einsatz und kaufte sich in das Unternehmen ein, das genügend der begehrten Lizenzen besitzt, die für das Glücksspiel-Geschäft so wichtig sind.