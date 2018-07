Der Name war schon einmal, sagen wir, nicht optimal. Wenn Sylter über die Zukunft ihrer Insel diskutieren, dann sitzen auf dem Podium zwei Jensens, ein Ipsen, ein Nielsen und eine Andresen, und wenn man sich nun eine Gabriele Pauli dazudenkt und die Frage stellt, wer nicht hierhergehört, dann ist die Antwort ganz leicht.

Natürlich, sie ist die Gabriele Pauli, die CSU-Rebellin, Deutschlands wohl bekannteste Politikerin ohne Mandat. Während ihr Widersacher im Kampf um das Bürgermeisteramt, ein gewisser Nikolas Häckel, vom Namen her nicht einmal dem Friesenadel angehört, auch wenn er seinen Stammbaum auf Sylt bis anno 1789 zurückverfolgen kann.

Viel wichtiger aber ist, dass Häckel, der in der überregionalen Presse zu Unrecht "farblos" genannt wurde, die Sylter Probleme kennt und für das größte eine recht radikale Lösung vorgeschlagen hat. Man könnte sagen: Dass er am Ende gewonnen hat, auch gegen den örtlichen Kandidaten der CDU, ist viel interessanter als die Niederlage von Gabriele Pauli.

Worüber haben sie denn geredet, die Jensens, Ipsens und Nielsens, an diesem Abend, der ohne fränkische Promi-Kandidatin auskommen musste? Vor allem über eines: wie Einheimische ohne Grundbesitz in die Lage versetzt werden könnten, sich auch in Zukunft noch ein Leben und vor allem eine Wohnung auf Sylt zu leisten.

Wohnraum zu schaffen, sagte Häckel im Wahlkampf, sei "eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Grundbesitzer müssen dazu beitragen." Alle Grundbesitzer: Das zielte auf den neuen Sylter Adel, den Geldadel. Unter der Oberfläche, an der die Sylter nicht schlecht übereinander reden, weil man einander ja braucht, ist die Insel gespalten. Grenzenlos steigende Immobilienpreise machen die einen reich, während sie den anderen die Lebensgrundlage rauben.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 32 vom 06.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

"Lassen Sie uns die Heimatvertreibung aufhalten. Jetzt" – das hat Häckel im Wahlkampf gefordert und damit die SPD, den Südschleswigschen Wählerverband und die wichtige Sylter Wählergemeinschaft hinter sich gebracht. Häckel wirbt für eine Sylter Spielart des sozialen Wohnungsbaus: Er will den Bau von Ferienwohnungen und Zweitwohnsitzen verbieten, wenn die Bauherren nicht wenigstens 40 Prozent der Wohnfläche Einheimischen zur Verfügung stellen (siehe Kommentar).

"Ja", sagt Häckel, diese Regelung "schränkt die Neu-Eigentümer ein – zum Wohle einer leistungsfähigen Gesellschaft."

Die CDU, gewöhnlich die Partei der Besitzenden, hatte den Attacken Häckels von links und der Promi-Bewerberin Pauli von oben so wenig entgegenzusetzen, dass ihr Kandidat es nicht einmal in die Stichwahl schaffte. Andererseits hat Pauli, die sich selbst einmal als "rote Rebellin" bezeichnete, die CDU nicht für sich einnehmen können. Das ist wohl der eine Grund ihrer Niederlage.

Der andere ist das Traditionsfriesentum. Wie sagte es die Sylterin Birgit Evelyn Martinsen vor der Wahl: "Ich bin dafür, dass es ein Sylter werden soll." – "Der Bürgermeister sollte mit der Insel irgendwie vertraut sein", meinte ihre Mit-Insulanerin Margot Lornsen. Und Raphael Ipsen: "Die Zeit ist reif für einen Sylter."