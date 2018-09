Carlo hat ein großes und zwei kleine Probleme. Das große: Sein Vater ist nach Palermo abgedampft, vor fünf Monaten, zwei Wochen und sechs Tagen. Genauso lang vermisst Carlo ihn. Und da der Vater sich nicht zu seinem Sohn nach Bochum bequemt, packt eben der seinen Koffer. Was zu den zwei kleinen Problemen führt: Carlo ist elf Jahre alt, und die Schalterfrau weigert sich, ihm ein Ticket zu verkaufen – wofür Carlo ohnehin nicht genug Geld hat. Also fährt er als blinder Passagier mit Zügen und Fähren, wird ausgeraubt und in Palermo bitter enttäuscht. Aber dieser Carlo lässt sich nicht aufhalten. Eine aberwitzige und gleichzeitig ernste Geschichte.