Sommerzeit schürt Wanderlust, und wären wir nicht so ein Volk von Sommerlochis, wir hätten uns längst selbst auf die Socken gemacht. Wobei der Trenker Luis, der Urvater aller Klettermäxe, niemals Socken gesagt hätte. Erstens, weil man in den Bergen auf Socken nicht weit kommt, und zweitens, weil Socken dort Strümpfe heißen, genauer und auf Grödnerisch: Strimpf. Mit die Strimpf seins als Kindr nauf die Berg, weil’s nur ein Paar Schuh ghabt hättn, guude Schuh, und die hättn ned kaputtgehn derfn. Wenngleich sich dieses Problem unter heutigen Berggehern weitgehend erledigt haben dürfte, erfreut sich das Prinzip "mit die Strimpf" doch aufsteigender Beliebtheit. Von wegen Bodenhaftung, Besinnung, back to earth und so. Warum wohl gibt es von Frau Merkel und Herrn Sauer, die gerade im südtirolerischen Sulden weilen, immer weniger Fotos, die ihr Schuhwerk zeigen? Warum wird der protokollarische Bildausschnitt so festgelegt (proportional eher wenig günstig), dass er konsequent unterhalb Europas mächtigster Kniescheiben endet? Weil auch ein Kanzlerinnenehepaar im Urlaub ein Recht auf Intimität hat. Und Füße, schuhlose, mehr oder weniger bare, sind nun einmal das Intimste, was das internationale Regierungsgeschäft zu bieten hat. Deshalb konnte das mit den offenen Hemdkragen bei den Griechen auch nicht funktionieren. Neben Fußfehlstellungen, Hammerzehen und den Früchten mangelhafter Pediküre nehmen sich bare Adamsäpfel einfach läppisch aus. Einer in der Wolle gefärbten Strategin wie Ursula von der Leyen war das frühzeitig klar, weshalb sie sich mit ihren sieben Kindern und ihrem einen Mann nun auf einer österreichischen Almhütte gegen Merkels neuerliche Kanzlerinnenkandidaturpläne in die Spur bringt, Hornhäute ausdrücklich erwünscht. Frohes Strümpfestricken und Sockenstopfen!, möchte man allerdings auch unserem Außenminister zurufen, dem Steinmeier Frank-Walter, SPD, der sich vor ein paar Tagen in voller Hochgebirgsmontur ablichten ließ. Pickel, Haken, Seil, Sportbrille, mitten im Restgletscherbruch, bäriger geht’s nicht, nur was der Chefdiplomat an den Füßen trug, blieb dem Betrachter dank Bildausschnitt verborgen. Klatschnasse, zerfetzte, blutige Strimpf? Und in welcher Farbe wohl, naaaaa? Doch halt, keine voreiligen Schlüsse: Irgendwie, der Höhe sei’s geschuldet, sieht Steinmeier auf dem Bild wie der Hintze Peter von der CDU aus. Zum Verwechseln, ehrlich. Es könnten also auch schwarze Socken sein, die er trägt. Doch was interessiert uns das Gerangel in der Ebene, wenn der Berg ruft? Das Wichtigste am Bergsteigen ist, dass man lange lebt. Sagt der Luis.