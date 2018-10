Es war eine Aprilnacht im Jahr 2012 als sich Rateb auf dem Fußboden seines Zimmers wiederfand. Vor Schreck war der 22-Jährige aus dem Bett gefallen. Raketen schlugen ein, Maschinengewehre ratterten, ganz nah. Rateb war allein in der Wohnung, in einem der meistumkämpften Vororte von Damaskus. Längst waren Strom und Wasser abgestellt, doch Rateb wollte sich nicht vertreiben lassen. Bis zu jener Nacht, als er den Bürgerkrieg nicht mehr ertragen konnte und endgültig beschloss, seine Heimat zu verlassen.

Rateb, der heute 25 Jahre alt ist, erzählt die Geschichte seiner Flucht in einem Klassenzimmer in Karlsruhe. Es ist gerade Pause, durch die geöffneten Fenster dringt Lachen. Seit Juni ist er an der Bertha-von-Suttner-Schule, einem beruflichen Gymnasium. Hier wird er ein Jahr lang eine "Flüchtlingsklasse" besuchen. Er soll Deutsch lernen, eine neue Heimat finden. Und – so die Hoffnung – einen Ausbildungsplatz und den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt.

Wir werden Rateb die nächsten anderthalb Jahre begleiten, ihn in Abständen von drei Monaten in Karlsruhe besuchen und aufschreiben, wie es ihm ergeht, ob sich seine Hoffnungen erfüllen.

Rateb trägt ein rotes Poloshirt und blaue Jeans, er spricht leise, meistens auf Englisch, aber immer wieder ringt er mit der deutschen Sprache. "Es ist wirklich difficult. Manche Worte fehlen mir noch. At the moment."

Er erzählt, wie er nach seinem Schulabschluss in Damaskus auf die Universität ging, um Buchhaltung zu studieren. Wie im März 2011, als er fertig war und bereit durchzustarten, der Bürgerkrieg ausbrach. Dass ihn sein Vater manchmal anrief: "Rateb, komm heute besser nicht in unser Viertel. Die Polizei läuft wieder durch die Straßen."

Dann schlief er bei einem Bekannten, wälzte sich nachts mit Albträumen herum. Träumte, wie er verhaftet wird oder von Assads Armee eingezogen. Sein Freund Muhannad war da bereits tot. Muhannad wurde eingezogen. Als er sich weigerte, auf Demonstranten zu schießen, durchsiebten regimetreue Soldaten ihn von hinten mit Kugeln. Rateb sagt: "Mein Hass wuchs. Jeden Tag."

Mit fast 22 Jahren hätte Rateb eigentlich auch in den Krieg im eigenen Land ziehen müssen. "Zum Kampf für Baschar musste man theoretisch jederzeit bereit sein. Mich retteten zwei Wörter in meinem Ausweis: ›Kein Bruder‹." Wenn eine Mutter nur einen Sohn hat, darf man ihr den nicht auch noch wegnehmen, lautete die Logik, die ihn vor der Wahl rettete, Landsleute zu töten oder selbst zu sterben. Aber wie lange auf die Regel Rücksicht genommen werden würde, war nie klar. So geriet Damaskus zum Gefängnis, und Rateb plante die Flucht aus seiner Heimat. Als seine Großtante Fotos aus Ägypten postet, hat er ein Ziel.

Seit zweieinhalb Jahren hat er seine Eltern nun nicht mehr gesehen. Wenn er mit seiner Mutter spricht, fragt sie, wie das Essen sei, welche Menschen er kennenlernt, ob es Ärger gibt mit den Behörden. Manchmal weint sie, weil sie ihn so vermisst.

Er erzählt ihr, dass das Essen schmeckt, dass er bei einer netten Frau wohnen darf, neben der Schule einen Minijob bei einer Gartenfirma hat.

Zwischen den Bomben in Damaskus und dem Alltag in Karlsruhe lag eine Irrfahrt.

Im Oktober 2012 fliegt Rateb von Damaskus nach Kairo, wohnt zunächst bei seiner Großtante. Nach zwei Monaten zieht er nach Alexandria und bleibt knapp zwei Jahre. "Viele Ägypter halten Syrer für reich. Sie glaubten, sie könnten mir das Geld aus der Tasche ziehen." Doppelt so hohe Miete wie üblich sollte er zahlen. "Es hat gedauert, bis sie verstanden hatten, dass ich kein reicher Tourist war." Rateb arbeitet in einem Schuhladen, einem Restaurant, einem Elektrogeschäft. Zwölf Stunden, jeden Tag, auch am Wochenende. Für die Hälfte des Lohns seiner ägyptischen Kollegen.

Dann telefoniert er mit einem Freund, der es nach Deutschland geschafft hatte. Und Deutschland entsteht in Ratebs Kopf als ein Land, in dem es genug Arbeit für alle gibt, als ein sicheres Land, grün, mit toller Natur.