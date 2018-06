Es gibt einen Ort, wo alles besser ist. "Dort ist eine andere Welt. Wenn du kein Geld mehr hast, gehst du zur Bank und stellst einen Antrag, und du bekommst es, ohne es je zurückzahlen zu müssen. Ihre Läden nennen sie Supermarkt, weil es dort super Lebensmittel gibt. Ihre Haustüren lassen sie Tag und Nacht offen, niemand klaut, weil alle alles haben. Dort ist alles aus Gold." Dort ist Europa. Hier jedoch, hier ist das Kosovo. So erzählt es der Held eines Theaterstücks, Peer Gynt aus Kosovo. Der Autor Jeton Neziraj hat darin die Gefühlslage seiner Landsleute kondensiert.

Hier ist Stau. Links kriecht der Verkehr in Richtung Prishtinë, Audi, Mercedes, BMW, jedes dritte Auto mit Schweizer Nummernschild, die Diaspora ist im Heimaturlaub. Brandneue Tankstellen ziehen vorbei, heruntergekommene Motels und saubere Hochzeitspavillons, vor Läden stapeln sich Toilettenbecken, Kupferdrähte, italienische Gartenmöbel. Ringsum Bauruinen. Es ist Bauboom im ärmsten Land Europas.

Jenseits der Stadt breitet sich ein grün-gelb-braunes Karo sanft über rollende Hügel – Süddeutschland, könnte man denken, würden nicht zwischen roten Giebeldächern golden die Kuppeln von Moscheen aufblitzen. Der kleine weiße Fiat holpert über die Schotterpiste bis zu einer Weggabelung, an der zwei Männer stehen und rauchen. Wo ist Mirash? Stumm zeigt einer nach links, der andere nach rechts. Links erscheint tatsächlich irgendwann das Dorf Mirash, in dem aus fast jeder Familie jemand in Deutschland Asyl beantragt hat. 80.000 Menschen haben allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2015 das Kosovo verlassen, ein Land mit der Einwohnerzahl Hamburgs.

Fast alle sind illegal ausgereist, mit dem Bus durch Serbien zur ungarischen Grenze, dann meist weiter in Richtung Deutschland, auch Elham. Der 26-Jährige albert auf dem Vorplatz des Dorfladens mit anderen Jungs herum, sie schubsen sich und machen Witze und lachen und schauen den Mädchen nach. Im Gespräch faltet sich sein langer Körper auf einem Mäuerchen zusammen, seine blauen Augen zucken nervös. Neun Monate war er in Sigmaringen, gelohnt hat es sich nicht, findet er. "Ich dachte, diese Länder sind voller Geld", sagt er. Jeden Sommer sieht er die Migranten zurückkommen, Hunderttausende Kosovaren leben in Westeuropa, vor allem in Deutschland und der Schweiz. "Sie kommen zu Besuch mit ihren tollen Autos und geben viel Geld aus, das wollte ich auch. Aber ich wusste nicht, dass sie so hart arbeiten und dass das Leben so teuer ist."

Nicht mal schöne Kleider konnte er sich leisten in Deutschland, die Asylunterkunft war laut und dreckig wie ein Gefängnis. Wenigstens schenkten ihm Freunde, die bereits länger dort waren, ein Paar Turnschuhe. Stolz zeigt er die schwarzen Sneakers mit dem weißen Swoosh. Sie haben mehr gekostet, als er in seinem Job als Fahrer im Monat verdient hat. Er schwört hoch und heilig, er werde nie wieder Asyl in Deutschland beantragen, "auch wenn es Krieg gibt". Er lacht etwas verlegen. Er ist froh, zurück bei seiner Familie zu sein, aber er glaubt nicht, dass die Situation im Kosovo sich jemals bessern wird. Früher, vor dem Zerfall Jugoslawiens, vor den ethnischen Säuberungen, vor dem Krieg und der Unabhängigkeit, gab es in der Gegend von Mirash Ölraffinerien, Minen, eine Schuhfabrik. Heute ist da nichts mehr. Im ganzen Kosovo lebt ein Drittel der Bevölkerung von weniger als 1,80 Euro pro Tag, die Arbeitslosigkeit beträgt bis zu 50 Prozent. "Heute gibt es zwar keine Gewalt mehr", sagt der Fahrer des Fiats, der zum nächsten Laden holpert, "aber sonst ist im Kosovo alles schlimmer geworden."

"Wir sind in einem schwarzen Loch, komplett isoliert"

Im nächsten Laden arbeitet Shefget, der auch gerade aus Deutschland zurückgekommen ist. Dasselbe Sortiment wie überall: Cola und Sonnenblumenkerne in Säcken, türkische Schokolade und italienische Fertigsauce, viel Nestlé. Auf dem Vorplatz weiße Plastikstühle, es dauert nicht lange, bis sich ein ganzer Pulk von gelangweilten jungen Männern auf ihnen niedergelassen hat. Hier gibt es nichts zu tun. Um auszugehen, muss man nach Prishtinë, das dauert zwei Stunden. Shefget ist mit einer Gruppe aus dem Dorf über Ungarn nach Düsseldorf gelangt. Dort fand er sogar einen Job auf dem Bau, er hatte sein Ziel erreicht, doch als er es dem Asylbetreuer erzählte, habe der nur gesagt: "Warum sollten sie dich einstellen und nicht einen Deutschen?" Er bewilligte die Stelle nicht. Ohne Job im Asylzentrum leben zu müssen, wo er, dessen Mama sonst die Wäsche macht, seine eigenen Kleider waschen sollte, dafür war er nicht weggegangen, also ging er wieder zurück.

Eine Gruppe von Kindern holpert auf Fahrrädern auf der verlotterten Straße vorbei, ein kleiner Junge rennt ihnen hinterher, er stolpert fast auf seinen Adiletten. Shefget winkt ihnen nach. "Ihre Väter sind alle in Deutschland." Andere haben ihre Kinder mitgenommen. Die Schule von Mirash musste zwei Klassen schließen. Auch der erst 17-jährige Shpend war in der Reisegruppe von Shefget, aber er wurde bereits in Tschechien von der Polizei aufgegriffen und zurückgeschickt. Er geht auf und ab, albert rum, bis er sich traut, bei den Erwachsenen Platz zu nehmen. Er fragt nach einer Zigarette. Shagit, 27, war zwei Monate in Berlin. Viel gemacht hat er dort nicht, Kaffee getrunken, für mehr reichten die 300 Euro im Monat ja auch nicht, die er bekam. Er erzählt von einem Bus, der auf dem Weg, in Serbien, in einen eiskalten Fluss gestürzt ist, schreiende Kinder, weiter will er nicht darüber reden. Er will nur ein gutes Leben: 600 Euro im Monat, sodass er eine Familie ernähren, heiraten könnte. Als das Kosovo unabhängig wurde, war er optimistisch, heute glaubt auch er nicht mehr an eine Verbesserung. Alle schütteln den Kopf, die Politiker seien Schuld, die scheffeln Millionen, während Leute verhungern.