Ich war immer wieder nahe dran", sagt der Mann und legt sein freundliches Gesicht in Falten. "Aber ich stemmte nie einen Pokal hoch." Mehrere zweite Plätze in der Meisterschaft, vier verlorene Cupfinals. Manchmal fehlten nur Minuten zum großen Erfolg. So aber gilt Kudi Müller, 67, als einer der besten Schweizer Spieler, der nie einen großen Titel gewann.

Doch seine Geschichte ist keine tragische Erzählung. Im Gegenteil. Müller ist ein Pionier: Der Luzerner setzte sich als erster Schweizer in der deutschen Bundesliga durch.

An diesem Frühlingstag sitzt er im Schützenhaus auf der Allmend in Luzern. Hier, wo der FC Luzern, "der Verein meines Herzens", seine Heimspiele austrägt. Und er erzählt.

Ende der sechziger Jahre wechselt der gelernte Schriftenmaler von Luzern nach Zürich zu den Grasshoppers. Neben Training und Matches studiert er an der dortigen Kunstgewerbeschule. Doch Müller merkt schnell: "Hans Erni gab es schon, und ich wusste, ein Picasso wird nicht aus mir. Also wurde ich Fußballkünstler." An Selbstvertrauen mangelt es dem damals 24-Jährigen nicht: "Ich war rotzfrech und wollte unbedingt Profi werden." In der Schweiz ist das zu jener Zeit offiziell nicht möglich. Das Reglement sieht nur Halbprofis vor und verlangt, dass Fußballer einen "richtigen" Beruf ausüben müssen. Also arbeitet Müller mehrere Stunden pro Woche in einem Sportgeschäft, obschon er bereits einträgliche Werbeverträge hat.

Doch mit seinen Toren für den GC und das Nationalteam weckt Müller die Aufmerksamkeit von Inter Mailand – und von Hertha BSC Berlin.

Und so fliegt Müller im Dezember 1972 zu Vertragsverhandlungen nach West-Berlin. Vermittelt hat den Transfer ein gewisser Dr. Georg Otto Ratz, in der Szene als "Mister 10 Prozent" bekannt. Mit dabei ist auch Müllers Freundin Madeleine – und ein Journalist der Schweizer Illustrierten (SI). Was denn das wichtigste Utensil in seiner Sporttasche sei, will der Reporter von Müller wissen: "Ein Föhn, um die Frisur jeweils wieder richtig hinzukriegen."

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 33 vom 13.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Der Transfer ist ein nationales Sportereignis. Als sich der Wechsel des "Fußball-Reisläufers" in die Bundesliga abzeichnet, schreibt die Neue Zürcher Zeitung: "In einem Professionalklub könnte er [Müller] eher eine Leistungskonstanz erreichen als im 'Zwitterfussball' der Schweiz". Gleichzeitig sorgt sich die Zeitung um den Schweizer Fußball: Es sei "zumindest fraglich", ob es sich positiv auf das Nationalteam auswirke, wenn dessen Schlüsselfiguren im Ausland spielten.

Diese Sorgen teilt Müllers Freundin und heutige Frau Madeleine nicht. Sie sieht dem Wechsel nach Berlin freudig entgegen. "Keine Schuhe mehr putzen; keine verschwitzten Trainingssachen mehr waschen, das erledigt alles der Verein!", diktiert sie dem SI-R eporter.

Die Berliner zahlen rund 650.000 D-Mark Ablöse. Eine stattliche Summe. Dazu gibt es ein sechsstelliges Handgeld für Müller sowie einen klaren Auftrag: "Du bist kein großer Spieler im Sinne von Günter Netzer", erklärt Hertha-Strippenzieher Wolfgang Holst dem verdutzten Neuzugang. "Was wir von dir erwarten, ist, dass du nach vorne marschierst und Tore schießt."

Allerdings gibt es da noch ein kleines Problem: Die Hertha-Chefs hatten Müller über den Kopf des eigenen Trainers hinweg verpflichtet. "Dich wollte ich gar nicht", blafft Helmut Kronsbein den Luzerner an. Trotzdem stellt er ihn auf. Nach einer Partie gegen Rot-Weiss Essen, wo der als Klopper bekannte Werner Lorant spielt, ereifert sich Müller: "Er nannte mich zu Beginn gleich einen Kuhschweizer, und in der nächsten Minute bekam ich einen Boxhieb zwischen die Rippen." Doch der Schweizer Stürmer steckte nicht nur ein. "Kudi war einer, der auf dem Platz vollen Einsatz zeigte, nie aufgab und mit seiner positiven Art wichtig war fürs Kollektiv. Er passte zum Fußball in der Bundesliga", sagt Ex-Nationaltorhüter Karl Engel über seinen Teamkollegen.

Müller erzählt: "Ich gab alles für meine Vereine, und die Zuschauer honorierten es. Das war immer eine große Befriedigung." Er verkörpert, was Fußballfans schon damals lieben: Leidenschaft, Bodenständigkeit. Und so war und ist er bis heute: ein "Kudi für alle".

Zur Presse pflegt der Beau immer ein gutes Verhältnis. Auch in Berlin. Kurz nach seinem Transfer laden ihn die Bild-Sportredakteure ins Axel-Springer-Hochhaus ein. Als Müller aus dem Lift tritt, liegt vor seinen Füßen, wie zufällig, ein Ball – und in einiger Entfernung ein Abfallkübel. Müller tippt den Ball mit links an und versenkt ihn mit rechts. "Nun wussten sie, was für ein Stürmer ich war."

Mehr noch: Dank ihres neuen Stürmers erlebt die "alte Dame" Hertha in der Saison 1973/74 einen Höhenflug. Im ersten Halbjahr schießt Müller trotz Anlaufschwierigkeiten fünf Tore, in seiner ersten ganzen Spielzeit deren neun. Der Club arbeitet sich von den Abstiegsrängen ins Mittelfeld vor – und etabliert sich schließlich in der Saison 1974/75 an der Bundesliga-Spitze.

Der 19. April 1975 wird zum Höhepunkt von Müllers Zeit in Berlin. Es ist die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Sechs Runden vor Schluss. Mit einem Sieg kann die Hertha bis auf zwei Punkte zum Tabellenführer aufschließen. Wie immer bereiten sich die Berliner in einer Sportschule am Wannsee auf den Match vor. Kudi Müller teilt sich dort mit Luggi Müller und Erich Beer ein Zimmer. Das Trio hat ein festes Ritual. Um sich "heißzumachen", wie Müller sagt, singen die drei jeweils "laut und inbrünstig" den Schweizerpsalm, die deutsche Nationalhymne und das Frankenlied. Danach fahren sie in Kudis orangefarbenem "Döschwo" zum Olympiastadion. Menschenmassen säumen die Straßen. Im grauen Oval sorgen über 90.000 Zuschauer für Stimmung. "Ha, ho, he, Hertha BSC!", bricht es aus Kudi Müller raus. In Vorsänger-Lautstärke skandiert er den Schlachtgesang durch die Gaststube auf der Allmend.

Die Gladbacher treten mit mehreren Weltmeistern an und gehen prompt 1 : 0 in Führung. Doch die Hertha schafft die Wende – dank Kudi Müller! Erst trifft er per Seitfallzieher zum Ausgleich. Dann erzielt er mit einem Schuss ins linke Eck den 2 : 1-Siegestreffer. Trotzdem bleibt der Hertha am Saisonende nur der zweite Platz. Und Müller verabschiedet sich nach 77 Spielen und 20 Toren aus Berlin – und wechselt zu Servette Genf. Er ist sich mit dem neuen Hertha-Präsidenten nicht über eine Vertragsverlängerung einig geworden.

Heute ist Müller pensioniert. Aber der Fußball lässt ihn noch immer nicht los. Er besitzt in Luzern ein Sportgeschäft und ist FCL-Botschafter. "Kudi für alle" gehört noch immer zum Club und zur Stadt.

Macht es ihn eigentlich stolz, der erste Schweizer gewesen zu sein, der sich in der Bundesliga durchsetzen konnte? Lange vor Stéphane Chapuisat, Alain Sutter, Alex Frei oder Granit Xhaka? Kudi Müller wischt die Frage mit einer Handbewegung vom Tisch. "Es gab auch andere, die dafür prädestiniert gewesen wären", sagt er. Doch Köbi Kuhn oder Karli Odermatt, der eine spielte beim FC Zürich, der andere beim FC Basel, hätten im Gegensatz zu ihm bereits eine Familie gehabt. Das bindet. "Ich hingegen hatte nichts zu verlieren." Außer seiner modischen Frisur. Aber dafür hatte er ja immer einen Föhn in der Sporttasche.