Der Chef der Sozialversicherungen hat die Kuren ins Visier genommen. Sie seien zu teuer und nicht mehr zeitgemäß, meint er. Zwar sagt er es nicht so, aber insgeheim möchte er sie wohl abschaffen. Was? Das geht doch gar nicht. Denn die Kur ist in Wahrheit gar keine medizinische Heilmethode, sondern sie ist eine Idee und eine literarische Metapher. Diese lässt sich aber nicht aus der Welt schaffen. Sie würde auch weiterleben, selbst wenn die Krankenkassen meinten, auf Kuren komplett verzichten zu müssen.

Der Kurgedanke erzählt im Wesentlichen von Menschen, die, gleichgültig ob sie tatsächlich malade sind oder bloß eingebildete Kranke, in eine soziale Ausnahmesituation versetzt worden sind. Dort sind sie isoliert von ihrer gewohnten Umwelt, müssen sich auf fremdem Territorium neu orientieren und entdecken dabei, wie geheime Leidenschaften und ungeahnte Sehnsüchte von ihnen Besitz ergreifen. Besonders häufig stehen amouröse Beziehungen im Zentrum von Erzählungen, die in der Welt der Kurbehandlung angesiedelt sind. Meist kommt es zu einem morbiden Beziehungsgeflecht. Dessen Leitmotiv besteht aus der augenscheinlichen Nähe von Eros und Thanatos. Zwar entspricht das nicht so ganz der modernen Erscheinungsform der Kur, aber man denke nur an den Kurschatten, der ein letztes Relikt dieser Transformation vom normalen zum anomalen Menschen ist.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 33 vom 13.08.2015.

Im Grunde sind alle literarischen Erzählungen, deren Handlung in Kurorten wie Karlsbad, Baden oder Bath spielt, von dieser Gedankenwelt dominiert. Die Idee der Kur prägt Menschen und Städte, führt zu neuen Umgangsformen und beseelt eine Person vielleicht zum letzten Mal.

In Tristan, der wunderbaren Elegie, die in einen Höhenluftkurort führt, wollte Thomas Mann den Zusammenprall von "skurrilem Schönheitssinn" und "praktischer Realität" schildern. Nicht zeitgemäß, daher abschaffen? Wie sollte das je gelingen?