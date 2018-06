Seit einer guten Woche schon sind die diesjährigen Maccabi Games vorüber, doch sie wirken immer noch nach. Die größte jüdische Sportveranstaltung Europas fand erstmals in der Geschichte in Deutschland statt, und es kam, wie es kommen musste: Deutsche verbreiteten antisemitische Scherze im Netz. Twitter und Facebook lassen sich eben als Lupen verstehen, die Unappetitliches sichtbar machen.

Auftritt Silke Burmester, eine Medienjournalistin (und gelegentlich ZEIT-Autorin). Sie twitterte: "'Der jüdische Sport ist in Berlin wieder angekommen', heißt es in @ZDFheute. Was soll das sein? Hakenkreuzweitwurf?"

Das brachte ihr den Vorwurf des Antisemitismus ein. Sie antwortete mit Erläuterungen des Inhalts, dass sie sich eine Welt wünsche, in der jüdische Sportspiele nicht mehr nötig seien et cetera pp. – und beklagte sich über die Anwürfe. Zu Recht?

Erstens: Burmesters "Was soll das sein?" ist wohlbekannt, und zwar als Rülpser des entschiedenen Normalmenschen, dem alles aufstößt, das dem gewohnten Gang der Dinge widerspricht. Das Geräusch wäre der Kollegin wohl nicht entfahren, hätte sie sich vor dem Twittern über die Maccabi Games informiert. Sie tat es nicht und bittet heute um Entschuldigung dafür.

Der Hakenkreuzwitz, zweitens, ist etwas anderes. Für sich genommen ist er ein Sarkasmus, der sich nicht gegen Juden, sondern gegen Nazis richten sollte. Aber es kommt wie immer auf den Kontext an. In Deutschland, wo sogenannte Judenwitze umgehen und wo Sarkasmus und Ironie Fremdwörter geblieben sind, wirken derartige Scherze gegen jede gute Absicht.

Über den Kontext nachzudenken hätte die Kollegin nur wenige Minuten gekostet. Aber die Lockung war stärker, sich durch wenig arbeitsintensives Witzeln im Netz mal schnell einen Aufmerksamkeitsbonus zu verschaffen. Der ist für Journalisten schließlich wertvoller als Bargeld; ihren Beruf üben sie in einer Welt aus, in der mittlerweile alle "Hier! Hier!" schreien.

"Ich habe Scheiße gebaut", schrieb Burmester in der taz. Hätte sie es dabei bewenden lassen! Aber nein, sie bettelte noch um Mitleid, das arme, von Twitter verführte Ding. Ausgerechnet sie, die lieber (und gekonnt) den Säbel als das Florett schwingt. Nicht auszudenken hingegen, was für ein Massaker sie angerichtet hätte, wäre einem ihrer Lieblingsfeinde Derartiges unterlaufen. Um ihren eigenen Duktus zu verwenden: Heul doch.