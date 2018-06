Wenn Markus Riedler Besuchern etwas Besonderes zeigen möchte, bringt er sie zum Businesslunch in die Eisenerzer Ramsau, einen Talkessel südlich von Eisenerz. Die kurze Autofahrt führt vorbei an verlassenen Zinshäusern, von denen es in der einst blühenden Bergwerksstadt viele gibt. Bröckelnde Fassaden und zerschlagene Fenster vermitteln Endzeitstimmung. Markus Riedler ist Chef von Napalm Records, einem der weltweit größten Musiklabels für Heavy Metal, die dröhnende und hammerharte Rockmusik. Man möchte meinen, jemand, der mit Schwermetall sein Geld verdient, würde mit dem rohen Industriecharme, mit der Mischung aus ruralem Zerfall und rauer Natur kokettieren. Doch er schenkt den Ruinen keine Aufmerksamkeit, für die Eisenerzer gehören sie zum gewohnten Bild. "Die gehören alle dem Bergwerk", sagt der 41-Jährige trocken, zuckt mit den Schultern und fährt sich durch die langen, zusammengebundenen Haare, "die sind alle leer."

Riedler ist die Antithese zu der darbenden Stadt, in der er seit Kindertagen lebt. Weit gereist und welterfahren, international erfolgreich und auf Expansionskurs. Drei bis vier Alben veröffentlicht Napalm Records pro Monat, 800.000 wurden im vergangenen Jahr verkauft – von Bands mit Namen wie Saltatio Mortis, Monster Magnet oder Grave Digger. Täglich trudeln an die 50 Demoaufnahmen hoffnungsfroher Nachwuchsbands ein.

Außenstellen gibt es in Austin/Texas, in New York und in Berlin; der Hauptsitz ist Eisenerz. Für den Plattenboss gibt es keinen schöneren Platz als das sterbende Örtchen im obersteirischen Nirgendwo. "Ich steh auf das Extreme", sagt Riedler und lacht. Nur seine Freundin, mit der er eine neunjährige Tochter hat, musste er lange überzeugen, ehe er sie aus Innsbruck hierher locken konnte.

Die Straße windet sich entlang bewaldeter Hänge den Berg hoch. Der Plattenboss schwärmt von Skitouren, Langlaufloipen und Wanderungen, die man hier unternehmen könne. Im Gasthaus am Ende des Talkessels kennt und hofiert man ihn. "Wir sind sehr stolz auf den Markus", erzählt die Kellnerin, eine frühere Schulkollegin, "ein Wahnsinn, was der geschafft hat." Dem Zweimeterhünen gefallen Liebesbekundungen wie diese, die immer wieder in ehrfürchtigem Ton zu hören sind.

Der Nerd, der von seinem Kinderzimmer aus ein internationales Unternehmen aufgebaut hat, ist heute ein großer Sohn des Ortes. "Ich kannte Markus schon als Kind, er ist gleich alt wie mein Sohn", sagt SPÖ-Bürgermeisterin Christine Holzweber stolz. Napalm Records ist für sie der Vorzeigebetrieb der Stadt, der Beweis, dass man hier erfolgreich sein könne: "Wer keine große Infrastruktur oder gute Anbindung braucht, kann herkommen." Mit 5,5 Millionen Euro Jahresumsatz und 25 Mitarbeitern ist das Plattenlabel der drittgrößte Betrieb der Stadt – hinter dem Bergwerk und dem Pflegeheim.

In den 1950er Jahren, als der Bergbau florierte, lebten 13.000 Menschen in Eisenerz. Heute sind es keine 5.000 mehr. Während in einigen Ortsteilen Wohnblöcke geschliffen wurden, ließ Riedler im Jahr 2000 einen neuen Firmensitz bauen. Das schmucklose schwarze Haus liegt eingebettet zwischen Supermärkten und Wohnhäusern. Keine Spur findet sich hier von exzessivem Rockerleben. In Reih und Glied stehen die Hausschuhe der Mitarbeiter im Flur. Auch Gästepatschen werden angeboten. Der Chef trägt schwarze Plastikschlappen und Socken darunter. In der Toilette hängen neben dem Waschbecken die Handtücher in Reih und Glied mit Namensschildern für jeden Mitarbeiter. Der Linoleumboden in Riedlers Büro versprüht den Charme eines biederen Wohnzimmers.

Während die Musikindustrie über schwindende Umsätze klagt, lassen sich mit harter Musik gute Geschäfte machen. Wer in achtziger Jahren in seinem Kinderzimmer krachenden Gitarren und hämmerndem Schlagzeugen lauscht, der steht heute mitten im Leben, hört die Musik von früher und kauft noch Platten und CDs, T-Shirts mit dem Emblem der Lieblingsband, Aufnäher für Jacken oder großflächige Sticker für das Auto. Heavy-Metal-Fans bleiben ihrem Genre treu. "Popbands können kommen und gehen, aber ein Metallica-Fan ist ein Fan fürs Leben", schrieb der amerikanische Psychologe Michael Friedman vergangenes Jahr in der Fachzeitschrift Psychology Today.