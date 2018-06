Diese Geschichte beginnt mit einem Besuch in einem griechischen Krankenhaus. In der Notaufnahme des Evangelismos, Athens größter Klinik, sehe ich einen ausgemergelten Mann, der sich vor Schmerzen krümmt und um den sich dennoch niemand kümmert. Vor der Tür stehen völlig überarbeitete Ärzte, die in ihren kurzen Pausen Zigaretten rauchen. Sie erzählen mir, dass es nicht nur an Personal, sondern zunehmend auch an Medikamenten mangelt. Das deckt sich mit Berichten aus dem ganzen Land: Es fehlt an Schmerzmitteln, Medikamenten gegen Krebs, Asthma und Krampfanfälle.

Zurück in Deutschland, lese ich, dass es deutsche Unternehmen gibt, die Medikamente in Griechenland einkaufen, die dann am Ende in deutschen Apotheken landen. In einem Bericht des WDR heißt es: "Die Menge an Arzneimitteln, die diese Firmen von Griechenland nach Deutschland importiert haben, hat sich seit Beginn der Krise 2009 bis zum Jahr 2014 vervierfacht."

Das kommt mir fast unglaublich vor. Nehmen wir den Griechen ihre Medikamente weg? Profitieren deutsche Patienten von ihrem Leid? Wie kann es überhaupt sein, dass ein Medikament, das für Griechenland bestimmt ist, in Deutschland landet? Welche ökonomischen Mechanismen sind da am Werk? Muss man sie nicht unterbinden?

Ich beschließe, den Weg eines Medikaments zu verfolgen, von seiner Herstellung über die Lieferung nach Griechenland bis zu einer Apotheke in Deutschland. Ich will verstehen, wie dieser Handel funktioniert, wer daran verdient, wem er schadet.

Mit meiner Recherche beginne ich dort, wo die Reise des Medikaments endet: in der Engel Apotheke von Sven Villnow, nicht weit vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. In ihr sieht es aus wie in vielen Apotheken. Neben dem Eingang ein Regal mit Hansaplast-Pflastern, vor der Theke Em-eukal-Bonbons und ein Aufsteller für die Apotheken Umschau. Hinter der Theke bedient Sven Villnow, 51. Die grauen Haare hat er zur Seite gekämmt, ein paar Ausreißer aber stehen ab, wie elektrisch geladen.

Villnow ist ein Apotheker, der seine Kunden beim Namen kennt. Eine zweite Apotheke wollte er nie haben. Er nimmt Pakete für die Nachbarn an. Und manchmal grübelt er darüber nach, warum immer mehr Menschen in seine Apotheke kommen, die zwar auf die 80 zugehen, aber glauben, sie müssten sich noch fühlen wie mit 35. Er findet: "Es ist gut, wenn man als Apotheker ein bisschen über den eigenen Tellerrand blickt."

Was also denkt Villnow über Medikamente aus Griechenland? Auf seinem Schreibtisch in einem Hinterzimmer der Apotheke liegen drei weiße Schachteln, ungefähr zehn Zentimeter lang und fünf Zentimeter hoch. Darauf steht der Name des Präparats: Avodart. Urologen verschreiben es bei einer Vergrößerung der Prostata. Auf den ersten Blick sieht die Packung ganz normal aus. Schaut man genauer hin, entdeckt man, dass sie überklebt wurde: mit einem deutschen Etikett. Oben rechts auf der Packung aber kann man noch erkennen, für welches Land das Medikament einmal gedacht war. Dort steht auf Griechisch: "Vorsicht: Nur für Männer geeignet".

Villnow schaltet den Computer ein. In ein Suchfenster in seinem Bestellsystem tippt er Avodart. Es erscheint eine Liste von Anbietern. Ganz oben steht GlaxoSmithKline. Das ist der Hersteller. Dahinter steht: 123,64 Euro. Das ist der Apothekenverkaufspreis für eine 90er-Packung. Darunter aber sind noch eine ganze Reihe von anderen Unternehmen aufgelistet. Sie alle bieten Avodart deutlich günstiger an. Die Packung auf dem Schreibtisch von Villnow hat das Unternehmen Kohlpharma geliefert. Sie hat einen Apothekenverkaufspreis von 97,47 Euro, kostet also 26,17 Euro weniger – bei gleichem Inhalt.

Es gibt jede Menge solcher Firmen. Sie heißen CC Pharma, Beragena Arzneimittel, EMRAmed oder Pharma Gerke. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, die Originalmedikamente in jenen EU-Ländern zu kaufen, wo sie am wenigsten kosten, und dort zu verkaufen, wo sie besonders teuer sind. Deshalb reisen Medikamente kreuz und quer durch Europa. Manchmal von Land A nach Land B und wieder zurück, das nennt man dann einen Reimport. Häufiger von Land A nach Land B nach Land C, dann spricht man von einem Parallelimport.

Woher ein Re- oder Parallelimport kommt, aus Frankreich, Italien oder Griechenland, kann Villnow in seinem Bestellsystem nicht erkennen. Ständig präsent ist dagegen eine Quote, die er zu erfüllen hat: Mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln müssen Apotheken mit Re- und Parallelimporten machen. Die Krankenkassen wollen so Geld sparen. Wenn Villnow die Quote nicht erfüllt, muss er an die Kassen eine Strafe zahlen.

Im Alltag, sagt Villnow, hinterfrage er das System der Re- und Parallelimporte kaum noch. Er habe sich daran gewöhnt. Nun aber blickt er nachdenklich auf das Avodart auf seinem Schreibtisch. "Dieses Hin- und Herverschiffen durch die Welt erscheint einem schon idiotisch", sagt er. Andererseits spart es den deutschen Kassen Geld. Je nach Schätzung zwischen 91 und 222 Millionen Euro im Jahr. Das sei ja auch eine gute Sache, findet Villnow.

Fest steht: Die Re- und Parallelimporte sind politisch gewollt. Denn die Preise für Medikamente unterscheiden sich in Europa erheblich. Beispiel Avodart: 90 Pillen vom Originalhersteller GlaxoSmithKline kosten in Griechenland nicht 123,64 Euro wie in Deutschland, sondern 68,13 Euro. Ein Unterschied von 55,51 Euro. Grund für die großen Preisunterschiede sind unterschiedliche Gesundheitssysteme und die Preisstrategie der Hersteller.

Die Re- und Parallelimporte sollen die Preisunterschiede zwischen den EU-Ländern etwas kleiner machen. Eigentlich erfüllen sie also einen guten Zweck. Was aber, wenn dieses politisch gewollte System auf eine Krise wie in Griechenland trifft? Kann man dann einfach weitermachen wie bisher?

In einer Pressemitteilung des Verbands forschender Arzneimittelhersteller heißt es im Juli, die Pharmaunternehmen würden "trotz aller Unklarheiten und Zahlungsausfälle der Vergangenheit weiter die Lieferung von Medikamenten nach Griechenland" garantieren. Die Politik müsse jedoch sicherstellen, dass die gelieferten Medikamente "auch tatsächlich bei den griechischen Patienten ankommen". Die Forderung: "Wir brauchen ein Exportverbot für Medikamente aus Griechenland heraus." Ein paar Tage späte erlässt die griechische Regierung tatsächlich ein Exportverbot, wenn auch nur für 25 Medikamente.