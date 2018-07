Nichts darf aus der Reihe tanzen. Fast jedes Ding in Europa folgt einem strengen Regelwerk und ist normiert. Die Europalette beispielsweise ist der vielleicht bekannteste vereinheitlichte Gebrauchsgegenstand des Kontinents. Die hölzerne Transportunterlage ist in jeder Lagerhalle vom Nordkap bis nach Sizilien gleich groß: 1200 mal 800 mal 144 Millimeter. Es gibt 23 423 Normen. Jährlich kommen Hunderte hinzu. Schrauben, Fahrräder, Ziegel, TV-Geräte: Sie alle werden in Europa nach Normen erzeugt. Es gibt sogar eine eigene Norm, die ÖNORM 14 725, die festlegt, wie Produkte für Raumfahrtsysteme verifiziert werden müssen.

Schon aus Eigeninteresse hält sich jeder Produzent sklavisch an dieses Reglement. Aber nicht weil sie durch Gesetze oder Verordnungen dazu gezwungen würden. Die Hersteller halten sich freiwillig an dieses System. Logisch, nur genormte Schrauben passen in die entsprechende Schraubenmutter. Industrie und Wirtschaft, Spitäler und Schulen: Sie alle würden ohne Normen nicht funktionieren.

Normen haben den merkwürdigen Wesenszug, dass sie abseits der Parlamente festgelegt werden – gewisse Standards werden vom Gesetzgeber lediglich übernommen, hauptsächlich in den Bauordnungen.

In Österreich ist die Vergabe von Normen nur einer einzigen Institution gestattet: dem Normungsinstitut Austrian Standards, einem gemeinnützigen Verein, Gründungsjahr 1920, mit 110 Mitarbeitern, der unter Aufsicht des Wirtschaftsministeriums steht. Dieses ist nun auch dafür verantwortlich, dass bald der Normierungsnotstand in Österreichs drohen könnte. Der Grund dafür heißt Normungsgesetz 2015.

"Grundsätzlich darf jeder an einer neuen Norm mitarbeiten", erklärt Johann Stern, der Sprecher des Vereins. Üblicherweise wirken Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung sowie Konsumentenschützer an der Festlegung Normen mit. Und zwar in Komitees, die von einem Mitarbeiter des Vereins moderiert werden. Komitee 178 beispielsweise kümmert sich um Seilförderanlagen und Pistensysteme, Komitee 120 hat Abwassertechnik im Fokus, Komitee 203 Schutzräume.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 33 vom 13.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Vor knapp zwei Jahren mussten die Regelungspezialisten erleben, dass nicht alles normiert werden kann. Das Komitee zur Regelung des Schriftverkehrs widmete sich dem Binnen-I und trat für dessen Abschaffung im Schriftverkehr ein. Mehr brauchte es nicht, auf allen Kanälen brach ein empörtes Strafgewittter über das altehrwürdige Institut herein. Letztendlich wurde nicht nur die Forderung gestrichen, sondern gleich das gesamte Komitee aufgelöst. Übrig blieb aber der Eindruck einer überbordenden Regelungswut.

Die aktuelle Krise ausgelöst hat jetzt der Unmut der Bauindustrie und gewisser Wohnbauträger. Bei einer parlamentarischen Enquete forderten SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher und SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter, der "Normendschungel im Wohnbau" müsse gelichtet werden. Die Fülle von Auflagen mache den Wohnbau unnötig teuer, so der Vorwurf der Sozialdemokraten.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Karl Wurm, der Vorsitzende des Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen: "In den letzten Jahren ist eine Flut an Normen auf uns zugekommen, aber niemand hat dabei bedacht, welche Kosten das nach sich zieht." Wurm ortet auch "Interessen im Hintergrund" bei den an den Normen mitwirkenden Experten: "Wenn zum Beispiel Vertreter der Dämmstoffindustrie an ökologischen Normen mitarbeiten."

Schließlich wurde im Arbeitsübereinkommen der Regierung von 2013 mit dem Koalitionspartner ÖVP vereinbart: "Novellierung des Normengesetzes" mit Schwerpunkten auf Kontrolle und verschärftem Aufsichtsrecht für das Wirtschaftsministerium.