In der ZEIT Nr. 30 hatten wir einen Text in alter Rechtschreibung versteckt – und fast 150 Leser haben ihn ausfindig gemacht: Es handelte sich um die Kolumne Work-Love-Balance unter dem vielsagenden Titel Ich mache Fehler und denke an Korfu.

Die erste Mail mit der richtigen Lösung ging am Erscheinungstag bereits um 11.30 Uhr ein. Da unser Preis, das ZEIT-Titelseiten-Buch Die erste Seite, aber nicht für die schnellste vollständige Zeitungslektüre verliehen, sondern ausgelost wurde, darf sich nun unser Leser Detlef Thielk darüber freuen.

Gleich mehrere Leser präsentierten uns einen interessanten Beifang: Die Kolumne Dausend im Politikteil der ZEIT Nr. 30 zeigt, dass einem die Rechtschreibreform manchmal tatsächlich egal sein kann – der Text sieht in alter wie in neuer Schreibung identisch aus.

Wie kirre der Wechsel der Rechtschreibung selbst erfahrene Korrektoren und Redakteure macht, konnten wir übrigens am eigenen Leib erfahren: In der Auflösung unseres Rätsels (ZEIT Nr. 31) wird behauptet, man schreibe seit der Reform "Angst und Bange" statt "angst und bange", hier in der Formulierung "vor dem vielen Deutschen Angst und Bange war". Das ist natürlich falsch: Die widersinnige Großschreibung "Angst und Bange sein" ist nach wie vor irregulär (im Gegensatz zu der neuen Schreibweise "Angst und Bange machen", auf die wir abzielen wollten).

Wir bitten um Nachsicht: Denn durch die neue Rechtschreibung sind nun mal viele Menschen verunsichert, wenn nicht gar bange. Manchmal auch wir.