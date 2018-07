Nicht bewegen! Nicht zucken, nicht fuchteln, nicht schlagen. Dann sind sie gleich wieder weg. Nein, sind sie nicht. Im Freibad, im Café, im Park, überall sind Wespen. Sie tauchen immer dann auf, wenn es Kuchen, Limonade oder Eis gibt. "Zucker liefert Energie. Die brauchen sie zum Fliegen", sagt Heinz Peper, Biologe bei Naturschutzbund Nabu in Hamburg.

Eigentlich stehen von den insgesamt 60 Wespenarten nur zwei auf Süßkram, die Deutsche und die Gemeine Wespe. Die Rote Wespe, die Waldwespe, die Sächsische und die Norwegische Wespe, alle kein Problem. Aber in Hamburg, so der Eindruck, tauchen immer nur die Deutschen und die Gemeinen auf. Sie sind wie der schräge Cousin, den man nicht eingeladen hat, der aber trotzdem auf der Party erscheint und das Buffet unsicher macht. Ihn verscheuchen geht nicht, das macht ihn nur wütend, deshalb lächelt man gequält und geht irgendwann nach drinnen. "Nee, ich wollte sowieso mal aus der Sonne."

Darf man wenigstens pusten? "Nein, bloß nicht pusten", sagt Eva Goris von der Deutschen Wildtier-Stiftung in Hamburg. "Das Kohlendioxid in der Atemluft macht Insekten erst recht aggressiv." Am besten, man stellt also die Atmung ein, wie diese Fakire, die sich lebend begraben lassen.

Kann die Stadt nicht eingreifen? "Man kann das als Behörde nicht wirklich steuern", sagt Björn Marzahn von der Umweltbehörde. Haben Sie einen Tipp? "Ins Glas schauen, bevor man trinkt."

Am besten sehr, sehr tief ins Glas schauen, dann spürt man nicht mehr den Frust darüber, dass die Wespen gewonnen haben. Ihnen gehört die Stadt. Am schlimmsten ist der Verlust der Würde. Die Anbiederungsversuche. "Ablenkfütterung" sagen Tierforscher dazu. Man deckt einen Extratisch mit Süßigkeiten für die Wespen, in der Hoffnung, dass sie einen dann auf der Terrasse in Ruhe lassen. "Was glaubst du, Schatz, noch ein paar Eclairs, die mögen sie doch so gern!" Schrecklich. Und es funktioniert auch nicht wirklich. Die Tiere fliegen Orte, an denen es Nahrung gibt, gezielt an. Dabei nehmen sie irgendwann auch das Kaffekränzchen zwei Schritte weiter wahr. "Habt ihr gesehen, Jungs? Da gibt es Bienenstich! Den Zynikern zeigen wir’s. Bzzzzzzz!"

Mord. Nicht mal Mord ist die Lösung. Tötet man eine Wespe, werden die anderen noch aggressiver. Sterbende Wespen geben Pheromone ab, die kampfeslustige Artgenossen anlocken. Es ist wie in der Oper: Wenn einer stirbt, singt er noch ewig. Am Ende ist die ganze Bühne voll.

Und die Pharmazie? Internetrecherchen ergaben, dass das einzige wespenabwehrende Mittel zwar "punktuell auf Kleidung gesprüht werden" kann (Produktinformation), aber: "Die Insekten tragen die für sie unangenehme Information weiter." Wespen sind schlau. Wespen sind die NSA unter den Insekten.

Wespen sind schlimmer als Spinnen, und die waren schon übel. 2008 hatten sie die HafenCity im Griff. "Spider City" hieß es in der Presse. Was haben Sie eigentlich damals gemacht, Herr Marzahn? "Das hat man der Natur überlassen."

Naturbelassen. Der Begriff ist auch nicht mehr das, was er mal war.