Gerade lagen sie noch friedlich im kreisrunden Schatten eines Olivenbaums. Jetzt richten sie sich auf. Acht vor Kraft strotzende Stiere mit cognacfarbenem Fell und Hörnern, die sich leicht gen Himmel krümmen. Ihre schwarzen Augen fixieren uns. Wir stehen keine 30 Meter entfernt auf einem offenen Pritschenanhänger, den ein Traktor auf die Weide gezogen hat. 15 Touristen auf Kampfstiersafari, begleitet von einem älteren Viehtreiber, der, mit einer langen Lanze bewaffnet, neben uns herreitet. Ich habe mich der Gruppe angeschlossen, um auf der Finca Cortijo de Arenales zu sehen, wie Kampfstiere leben, bevor sie eines Tages in die Arena geschickt werden.

Die rund 50 Kilometer südöstlich der andalusischen Hauptstadt Sevilla gelegene Finca ist eine von acht Stierfarmen in der Provinz Sevilla, die sich zum "Territorio Toro" zusammengeschlossen haben. Die Initiative verspricht eine Begegnung mit einem urwüchsigen Tier inmitten einer alten iberischen Weidelandschaft, der dehesa, die an eine idyllische Parklandschaft erinnert, mit vereinzelt wachsenden Steineichen, Korkeichen und wilden Olivenbäumen. Hier leben die Stiere fast so frei wie einst ihre ausgestorbenen Vorfahren, die wilden Auerochsen.

Territorio Toro will mehr Menschen für eine Tradition gewinnen, die immer weniger Anhänger hat. Zwar finden in Spanien jedes Jahr fast 1.900 Stierkämpfe statt, liefern Züchter um die 12.000 Kampfstiere an die Arenen. Doch in Katalonien und auf den Kanarischen Inseln ist der Stierkampf bereits verboten, und auch Mallorca steuert der Abschaffung entgegen. Immer weniger junge Spanier verbringen ihre Sonntagnachmittage in der Plaza de Toros – aus Desinteresse, weil ihnen der Eintritt zu teuer ist oder weil sie das blutige Spektakel ablehnen. Touristen kommen allerdings weiterhin. Sie haben womöglich Hemingways Stierkampf-Eloge Tod am Nachmittag gelesen und wollen im Urlaub einmal selbst eine Corrida erleben, um etwas über die spanische und vielleicht auch ihre eigene Seele zu erfahren. Auch ich saß im letzten Jahr einmal in der Arena. Ich verließ sie innerlich zerrissen, abgestoßen vom blutigen Tod der Tiere und doch mit der befremdenden Genugtuung, einem Ritual beigewohnt zu haben, das Leben und Tod inszeniert, selbst wenn es auf empörende Weise nicht mehr in unsere Zeit passt. "Eine Barbarei!", schrieb Kurt Tucholsky, nachdem er 1925 einen Stierkampf gesehen hatte. "Aber wenn sie morgen wieder ist: Ich gehe wieder hin." Ich konnte seine Faszination nachvollziehen, obwohl mir nicht nach Wiederholung zumute war.

Die cognacfarbenen Stiere der Finca Cortijo de Arenales wenden sich von uns ab. Sie trotten träge übers Gras zum nächsten Olivenbaumschatten. Sanftmütige Tiere, denke ich, man darf sie nur nicht reizen. Doch dann, wie aus dem Nichts, stürmen zwei von ihnen schnaubend ins offene Gelände. Mit unbändiger Wut rammen sie die Schädel aneinander, verhaken ihre Hörner, als versuchten sie, einander niederzuringen. Staub wirbelt auf, die ganze Herde gerät in Aufruhr. Alle gehen nun auf einen der Duellanten los und schlagen ihn in die Flucht.

"Sie grenzen Unruhestifter aus der Gruppe aus. Manchmal ringen sie sie sogar zu Boden und töten sie", erklärt mir der Viehtreiber Antonio Luna. "Eigentlich leben sie wie Brüder auf der Weide, aber ihre Gemüter erhitzen sich schnell, und dann kämpfen sie bis aufs Blut." Seine Beine stecken in einem ledernen Beinschutz, in der rechten Hand hält er seine garrocha, die etwa drei Meter lange Lanze mit Eisenspitze, in einer Schlaufe hinter seinem Sattel hängt ein porro, ein schwerer Knüppel aus Olivenholz. "Wenn sie gut im Futter stehen, greifen sie oft aus heiterem Himmel an, dann überliste ich sie wie ein Torero. Und wenn sie mir zu nahe kommen, ziehe ich ihnen mit dem porro eins über die Nase", sagt er mit einem Lächeln, das Stolz verrät und wohl auch ein wenig Prahlerei. Seit 40 Jahren arbeitet Luna als Viehtreiber auf der Finca Cortijo de Arenales, die jedes Jahr etwa 80 Zuchtstiere an Stierkampfarenen liefert. Morgens reitet er zu ihnen, gibt ihnen Mais und Hafer, Erbsen und Stroh, brandmarkt die Jungtiere, treibt sie zusammen, wenn sie geimpft oder verkauft werden sollen. Und er begleitet Touristengruppen auf die Weiden, von denen man sich ohne Geleitschutz besser fernhält. An den Zäunen warnen Schilder vor ganado bravo, wildem Vieh.

Antonio Luna öffnet das Gatter zur nächsten Weide. Hier liegen neun Stiere beieinander, die ein Jahr älter und noch massiger sind als die vorherigen. Sie haben das Stierkampfalter von vier bis fünf Jahren erreicht und verbringen nun die letzten Wochen ihres Lebens zwischen Olivenbäumen, Steineichen und wilden Pistazienbüschen. Wir halten respektvoll Abstand. Bald werden die Stiere in der Arena von Pamplona die Stiche der Lanzen und Widerhaken der banderillas ertragen und im letzten Akt, am Ende eines ungleichen Kampfes, nach dem tödlichen Degenstoß vor dem Matador niedersinken. Sechs werden kämpfen, drei als Ersatzstiere mitreisen, falls es zu Ausfällen kommt. "Wenn sie zu viel wiegen oder nicht fit genug sind, stürzen sie im Kampf und bleiben liegen", sagt Luna.