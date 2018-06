"Wir haben keine Probleme." Noch vor einem Jahr hätte Johanna Bartholdi diesen Satz nicht gesagt. Die Gemeindepräsidentin von Egerkingen, berühmt, gefürchtet und verurteilt für ihren unzimperlichen Umgang mit Steuersündern, hat sich auch als Kämpferin gegen eine Asylunterkunft einen Namen gemacht. Nun aber leben 80 Eritreer, Syrer und Tamilen in der ehemaligen Klinik Fridau, oberhalb des Dorfes. Und die FDP-Frau sagt: "Wir haben keine Probleme. Das muss ich ganz klar sagen." Kein Chaos? Sie lacht. "Nicht die Spur." Gewalt? "Es gab einen Überfall am Bahnhof. Und sofort hieß es: die Asylanten! Aber die Polizei konnte beweisen, dass es nicht so war." Littering? "Ja, auf dem Weg zur Fridau liegen viele leere Bierdosen." Diebstahl? "Das hat mich am meisten überrascht. Die Polizeistatistik zeigt: Nicht einmal im Einkaufszentrum Gäupark haben die Diebstähle zugenommen." Neulich habe sich ein Bauer beklagt, die Asylbewerber hätten ihm Äpfel gestohlen. Was wird sie tun? "Ich lasse ihm eine Harasse Äpfel zukommen." Und wie erlebt sie die Zusammenarbeit mit dem Kanton, der ihr die Unterkunft eingebrockt hat? "Perfekt. Und zwar im Ernst!"

Alles eine Frage der Logistik

Wo man auch nachfragt, heißt es: "Wir haben uns nicht um die Unterkunft gerissen. Doch nun läuft es gut." Wer Asylbewerber unterbringen will, muss organisieren können. Und das ist eine Schweizer Kernkompetenz. Hier müssen keine Schwangeren im Freien übernachten wie im österreichischen Traiskirchen. Muss kein Mann die Dusche mit Frauen teilen. Warten Menschen nicht zu Hunderten in stickigen Warteräumen wie in Passau. Kurzum: Es herrscht kein Notstand!

Wie Asylunterkünfte geplant werden, ist en détail geregelt – bis hin zum Zeitpunkt, wann ein Gemeindepräsident vertraulich darüber informiert wird, dass sein Dorf eine solche erhalten wird. Im Kanton Aargau etwa geschieht dies erst, wenn der Mietvertrag für die Immobilie unterschriftsbereit ist. So fühlen sich Gemeinden vor vollendete Tatsachen gestellt. Bevormundet. Hintergangen. Doch was bleibt, wenn der Immobilienmarkt bestimmt, wo Asylsuchende untergebracht werden? Und wenn die Solidarität dort endet, wo sich reiche Gemeinden wie Oberwil-Lieli für ein Taschengeld von zehn Franken pro Tag und Flüchtling von der Pflicht freikaufen können, Asylsuchende bei sich unterzubringen? Und sich damit brüsten, eine Asylbewerber-Quote von null zu haben. Und wo Medien nur darauf warten, das nächste Widerstandskomitee hochzuschreiben. Dabei konnte in den letzten Jahren nur eine von 20 Unterkünften des Bundes nicht eröffnet werden, weil der Widerstand zu groß war: in Bettwil.

Eine Asylunterkunft ist ein Geschäft. Das zeigt das Beispiel von Les Pradières. Die Gemeinde lässt ihre 100 Asylsuchenden öffentliche Anlagen putzen oder Schnee räumen – auf freiwilliger Basis. Die Fremden würden damit "zum positiven Erscheinungsbild der Gemeinde beitragen", heißt es in einer Mitteilung. Das lokale Gewerbe wiederum profitiert von der Unterkunft: Der Handwerker repariert, ein Gastrounternehmer liefert das Essen, und für die Betreuung der Asylbewerber wurden Arbeitsplätze geschaffen. Am Ende der Betriebsdauer entschieden die Neuenburger: Die Unterkunft soll bleiben.

Es gibt Probleme bei der Integration

Obschon die Kantone in den nächsten Monaten viele neue Unterkünfte finden müssen: An der Logistik wird die Schweiz nicht scheitern. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn die Betten belegt, wenn aus manchen Asylsuchenden Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene geworden sind. Also bei der Integration. Das liegt zum einen an den Betroffenen selbst, die sich in der neuen Umgebung schwertun. Aber auch an der Schweiz. Sie verunmöglicht es Menschen wie dem Tschetschenen Ramsan B., der seit 14 Jahren im Kanton Bern lebt, endlich Schweizer zu werden. Und sie schließt 1,9 Millionen Einwohner systematisch von der politischen Teilhabe aus.