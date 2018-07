Wie besiegt man einen Feind am gründlichsten? Der griechische Dramatiker Euripides hat es am Beispiel Trojas beschrieben: Nicht mit der List des Odysseus, der seine Soldaten im Bauch des hölzernen Pferdes verbarg, auch nicht mit dem Niederbrennen der Stadt endete dieser Krieg der Kriege, sondern mit einem doppelten Sakrileg: Polyxena, die Tochter des Königs von Troja und jungfräuliche Priesterin der Athene, wurde von den Griechen abgeschlachtet. Kassandra, ihre Schwester und eine Seherin, wurde im Tempel der Athene von einem Griechen vergewaltigt. Sie soll sich noch an das Standbild der Göttin geklammert haben, doch ihr Peiniger Klein Ajax zerrte sie weg, und während er sie schändete, wandte die steinerne Athene ihr Gesicht voll Grauen ab.

So war das im antiken Mythos: Wer seinen Feind nicht nur besiegen, sondern demoralisieren wollte, der schändete, besudelte, entweihte den Tempelbezirk. So ist es auch heute: Wer Schrecken verbreiten will, trägt die Gewalt ins Allerheiligste. Er sprengt eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge, einen Tempel. Er tötet seine Feinde während ihres Gottesdienstes. Und das soll natürlich heißen: Seht, ich bin mächtiger als euer Gott!

Am letzten Montag traf es einen hinduistischen Schrein in Bangkok. Jemand hatte eine Bombe unter einer Bank versteckt, inmitten eines thailändischen Einkaufszentrums, die Explosion tötete 22 Menschen und verletzte 120, Gliedmaßen flogen durch die Luft bis in den Pool eines nahen Hotels. Der Schöpfergott Brahma aber musste zuschauen, seine goldene Statue unter dem Baldachin blieb unversehrt – mit vier Gesichtern freundlich in vier Himmelsrichtungen blickend. Denn die Hindus glauben, Brahma wache über sie. Aber was nützte der Glaube ihnen am Montag? Nichts. Darin besteht die destruktive Botschaft aller Sakrilege, von Troja über den Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart des "Islamischen Staates", der zuhauf Kirchen und Moscheen zerbombt: Ihr seid nicht zu retten! Das Unheil ist stärker als das Heil!

Nun also Thailand. Bis Redaktionsschluss war unklar, wer den Anschlag verübt hatte. Aber der erschütterte abermals eine Gewissheit, ohne die wir nicht leben können: dass es sichere, unverletzbare Bereiche im gesellschaftlichen Miteinander gibt. Um die Brahma-Statue herum hatten Bänke gestanden, auf denen die Menschen eben noch ausruhten, beteten, meditierten. Plötzlich lag alles in Trümmern. Nur Brahmas acht Hände hielten noch die heiligen Gegenstände: den Stab des Lichts, das Rad der Zeit, das Weihwasser, den Spiegel der Seele, das Buch des Wissens, die Perlenkette aller Zeitalter, das Muschelhorn zur Vertreibung der Feinde – und eine Hand formte die Geste der Weisheit. Brahmas Schrein in Bangkok ist berühmt dafür, dass man hier seine Wünsche vorbringen kann, besonders wirksam am Abend. War es ein Zufall, dass der Anschlag abends geschah? Tempelschänder aller Zeiten haben stets nach der Art von Verletzung gesucht, die am wirksamsten schmerzte, nach der Demütigung, die am tiefsten traf. Warum? Was ist so verlockend daran, ein Sanktuarium zu zerstören, ein Tabu zu brechen, eine letzte moralische Grenze zu übertreten?

Geht es um Macht? Nein, um Frevel: die Widerlegung eines höheren Friedens, für den das Gotteshaus steht. Oft gilt diese Schändung auch dem fremden Gott, der kleingemacht werden soll im Namen des eigenen. Gutwillige Gläubige, die an denselben Gott glauben wie die Gewalttäter, aber Gewalt verabscheuen, sagen gern: ihre Religion werde missbraucht, ja, die Gotteskrieger hätten mit Religion nichts zu tun, das sei doch nur Politik.

Aber warum dann nicht eine Bombe im Bahnhof von Bangkok zünden? Warum die Mühe, etwas Heiliges, etwas besonders Schönes und Unschuldiges anzutasten? Warum Altäre besudeln, warum Kinder massakrieren? Manche Theologen sagen, es gehöre zur apokalyptischen Tradition des Monotheismus auch diese Perversion: selber als Apokalypse über die Welt hereinbrechen, selber ein Teufel sein zu wollen, wie es im Lukas-Evangelium heißt: "Ich sah den Satan vom Himmel fallen als einen Blitz."

Nicht alle Lust, Finsterstes zu tun, ist religiös motiviert. Aber sie hat etwas Höllisches. Sie lässt sich nicht rational erklären, nicht durch Sanftheit beschämen, nicht durch frommes Festklammern am Altar bannen. Die alten Griechen glaubten daher an die Strafe der Götter. Von Klein Ajax erzählen sie, er sei nach seiner Tempelschändung von Athene mit einem Donnerkeil durchbohrt und von Poseidon ersäuft und erschlagen worden.