Ein kleines Gedankenexperiment: Angenommen, Sie sind der glückliche Besitzer eines Gemäldes von Max Liebermann. Ein Erbstück, in Ehren gehalten, aber nicht sonderlich geliebt. Seitdem Sie neulich hörten, dass ein ganz ähnliches Bild von Liebermann, die Zwei Reiter am Strand, in London für 2,1 Millionen Euro versteigert wurde, tragen Sie sich mit dem Gedanken, sich von dem Liebermann zu trennen. Was müssen Sie tun?

Wenn Sie Ihr Kunstwerk über ein Auktionshaus verkaufen möchten, wenden Sie sich als Erstes mit Fotos von Vorder- und Rückseite, der Signatur und Ihnen wichtig erscheinenden Details an Häuser in Ihrer Nähe. Die Experten prüfen, ob das Bild im Werkverzeichnis der Gemälde Liebermanns aufgeführt ist und schauen in den einschlägigen Datenbanken (etwa artprice.com) nach, ob und wann das Werk in den letzten Jahren in einer Auktion angeboten wurde. Die Experten untersuchen dann bei einem Hausbesuch, ob das Bild übermalt oder gar beschädigt ist. Sie stellen Fragen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse und Bildbiografie (wann kam es woher in Familienbesitz? Wurde es für Ausstellungen verliehen? Et cetera).

Es kommt dann zu Verhandlungen über das Limit, also über den Mindestpreis, zu dem Sie bereit wären zu verkaufen. Man wird Ihnen nicht zwei Millionen, sondern möglicherweise – Obacht, das ist hier alles hypothetisch – 200.000 Euro als Schätzwert vorschlagen. Und diesen Vorschlag gut begründen. Max Liebermann hat anlässlich seiner Sommeraufenthalte in Scheveningen zwischen 1900 und 1910 das Reitersujet in unterschiedlicher Größe oft variiert. Das neulich versteigerte Gemälde aus dem spektakulären Gurlitt-Nachlass war bei Sotheby’s mit umgerechnet 400.000 Euro schon sehr ambitioniert geschätzt, in der Regel sind 60.000 bis 250.000 Euro zu erwarten. Dass es dann in London zu einem hohen Zuschlag kam, war einzig der besonderen Provenienz zu verdanken. Nachdem Sie die Nase gerümpft haben, wird man sich darauf einigen, dass das Bild nicht unter 180.000 Euro verkauft werden soll.

Je niedriger das Limit, desto höher die Einsatzbereitschaft der Bieter. Ein ehernes Gesetz im Auktionsgeschäft, das dem Einlieferer durchaus Kopfschmerzen bereiten kann. Das besänftigende Argument jedes Auktionators: Der Markt regelt den Preis. Manchmal unerwartet vorteilhaft.

Vom Hammerpreis wird bei der Abrechnung nach der Versteigerung die Einliefererkommission abgezogen, also der Betrag, den das Auktionshaus für seine Vermittlungstätigkeit berechnet. Er beläuft sich bei einem sechsstelligen Zuschlag (und mehr) auf sieben Prozent und ist nach unten gestaffelt, bis hin zu zwanzig Prozent, wenn der Hammer bei weniger als 1000 Euro fällt. Weiterhin fallen Gebühren an für Versicherung, Katalogabbildungen, manchmal auch den Transport zum Auktionshaus. Ein gesondertes Gutachten eines Experten muss eingeholt werden, falls das Werk im Œuvre des Künstlers bislang nicht bekannt war und also die Eigenhändigkeit nicht geklärt ist. Die Kosten dafür übernimmt der Einlieferer. Empfiehlt der Auktionator eine Restaurierung, um einen adäquaten Preis zu erzielen, geschieht dies ebenfalls zu Ihren Lasten.

Das läppert sich alles. Und ist Verhandlungssache. Will sich das Auktionshaus die Nordsee-Reiter nicht entgehen lassen, was sehr wahrscheinlich ist, dann können die sieben Prozent schon mal dahinschmelzen, und so manche Gebühr schwindet. Zwischenmenschliche Chemie und eine große Portion Vertrauen in die Verkaufstalente des Auktionators spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Die Kehrseite: Mit der sinkenden Beteiligung der Einlieferer an den Kosten steigen für die Käufer die Zusatzgebühren, die sogenannten Aufgelder. Schließlich muss das Auktionshaus auch etwas verdienen: Es unterhält einen teuren Apparat, betreibt Recherchen, um die Authentizität und Bedeutung eines Kunstwerks innerhalb des Œuvres eines Künstlers zu ermitteln, und klärt mithilfe der entsprechenden Datenbanken, ob ein Restitutionsbegehren vorliegt, weil das Gemälde in der NS-Zeit seinen Besitzern entwendet wurde. Sollte das Werk am Ende bei der Auktion keinen Käufer finden, hält sich das Auktionshaus an Ihnen schadlos und retourniert das Bild zusammen mit einer Rechnung, auf der sich die Auslagen zu einem hübschen Sümmchen addieren können.

Der Einlieferer ist in so einem Fall natürlich enttäuscht, der Auktionator zuckt mit den Schultern (obwohl es ihm nicht gefallen kann, dass in seinem Haus gute Arbeiten durchfallen). Der Rückgang ist nun in den Datenbanken ein für alle Mal publik gemacht, manche würden das Gemälde als "verbrannt" bezeichnen. Jetzt diktieren jene Interessenten den Preis, die zuvor mit gespieltem Desinteresse abgewunken haben. Oder aber Sie, der Einlieferer, behalten das Bild für sich.