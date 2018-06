Wer in der Schweiz mitbestimmen will, muss zuerst Schweizer werden. Und zwar ein "guter Schweizer". Der rote Pass ist eine Belohnung: für einen langen und schwierigen Parcours, den ein Einwanderer unterwürfig zu durchlaufen hat. Doch das "Schweizermachen" ist mehr als Kokolores, bekannt aus dem Siebziger-Jahre-Spielfilm mit Emil. Es geht um Kontrolle. Um die Kontrolle darüber, wer seine Interessen in der Öffentlichkeit kundtun darf. Das ist, man kann es nicht anders sagen, zutiefst unschweizerisch.

Eigentlich gilt in der Schweiz: Jeder, der von einem Gesetz oder einem politischen Projekt betroffen ist, kann sich dazu äußern. Es geht dabei nicht nur um demokratische Gerechtigkeit, sondern auch um Effizienz. Politische Teilhabe erlaubt es, unterschiedliche Meinungen in den politischen Prozess zu integrieren – um damit intelligentere Lösungen zu finden. Und eine breite Basis für einen Konsens zu schaffen.

Aber solange Nichtschweizer in der Migrationsdebatte nicht mitreden dürfen, bleibt sie völlig einseitig. 1,9 Millionen Menschen sind ausgeschlossen; drei Viertel von ihnen leben seit über acht Jahren in der Schweiz. Mit ihnen fehlen ihr Know-how und ihre Erfahrungen.

Wie lässt sich das rechtfertigen? Gar nicht. Doch gewisse Politiker und Parteien haben ein Interesse daran, diese demokratische Ausgrenzung zu betonieren. Es geht um Macht. Sie wollen bestimmen, wer mitreden darf – und wer nicht. Als liberale Gesellschaft müssen wir uns aber bewusst sein: Der politische Preis, den wir dafür zahlen, ist zu hoch.

Das ist keine Frage der Großzügigkeit, sondern eine der politischen Effizienz

Wer kennt den Ausländerrechts-Apparat von Innen? Bundesrätinnen, Parteipräsidenten, Leitartikler oder doch nicht eher die Betroffenen selbst, die sich durch diese Mühlen gekämpft haben? Wer weiß, ob Eritreer tatsächlich Ferienreisen in ihre Heimat unternehmen? Ein Honorarkonsul aus Wettingen, eine SVP-Nationalrätin aus Schöftland oder doch nicht eher die hierher geflohenen Eritreer selbst? Wer weiß, wie, wann und wo sich junge Muslime radikalisieren, wenn nicht Muslime selbst? Und wenn wir über die Personenfreizügigkeit debattieren: Wieso sind hier arbeitende EU-Bürger nur Zuschauer und stehen nicht mit in der Arena?

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 34 vom 20.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Politische Teilhabe ist keine Geste eidgenössischer Großzügigkeit gegenüber den Fremden. Sondern gehört zu einer inklusiven und damit effizienten Gesetzgebung. Jede emanzipatorische Bewegung schreibt sich zu Recht auf ihre Fahne: "Nothing about us without us!"

Klar, Ausländer haben bereits ihre Sprachrohre. Botschafter verteidigen die Interessen ihrer Bürger. Polen tat dies im Jahr 2012, als die Schweiz die sogenannte Ventilklausel im Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU anwandte. Diasporagruppen weibeln für ihre Anliegen. Doch sie sind unterschiedlich gut organisiert und erwecken immer den Eindruck: Hier spricht einer im Namen von allen. So mischen sich in der öffentlichen Wahrnehmung "die Albaner" oder "die Syrer" in die Debatte ein, jenseits individueller Präferenzen und Interessen. Dazu kommen zahlreiche NGOs, die sich auch politisch für Flüchtlinge, Asylbewerber und Ausländer einsetzen. Doch geraten diese als "Gutmenschen" verspotteten Aktivisten schnell in die Defensive: Sie können nur reagieren und müssen ihre Botschaft stets mit moralischen Argumenten unterlegen und mit Bittermiene vortragen.