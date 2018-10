Dass ein Industriemuseum sich der Kulturgeschichte des Nutzgartens widmet, mag auf den ersten Blick verwundern. Auf den zweiten aber zeigt sich: Das Gärtnern gehörte ebenso zur Industriemoderne wie Fabriken und Zechen. Teilweise wurde es sogar direkt vom Arbeitgeber gefördert, wie die Besucher der Schau Stadt, Land, Garten in Bergisch Gladbach erfahren. So stellten Bergbauunternehmer im 19. Jahrhundert ihren Arbeitern in erreichbarer Nähe zum Tagebau und zu ihren beengten Wohnstätten eigenes "Grabeland" auf Brachen zur Verfügung. Die bewirtschafteten es nicht nur, um Geld für Lebensmittel zu sparen. Es entstand auch ein liebevoll gepflegter Erholungsraum für die Familie.

In der Weimarer Republik entwickelte sich dieser Gedanke fort, nun, da es, von den Gewerkschaften erkämpft, ein Wochenende gab. Im Museum zeugen davon ein fescher Liegestuhl aus den frühen dreißiger Jahren und Fotografien stolzer Gartenlaubenbesitzer aus dem gesamten 20. Jahrhundert. Samentütchen aus verschiedenen Zeiten, Pflanzenporträts, zerfallene Gartenschuhe (von der Kuratorin in einem unerwartet harten Duell mit Sammlern bei eBay ersteigert) und diverses Gartengerät schlagen den Bogen zu einer Gegenwart, in der eine Zeitschrift wie Landlust Auflagen von über einer Million erreicht.

In diesen Spätsommerwochen nun wird das Museumsgelände rund um die ehemalige Papiermühle Alte Dombach auch selbst zum Garten: Im Frühjahr haben Mitarbeiter und Freiwillige die Paletten, auf denen die Kataloge geliefert wurden, zu Hochbeeten umfunktioniert. Es ist Zeit für die Ernte.

Die Ausstellung "Stadt, Land, Garten" ist noch bis zum 20. Dezember im LVR-Industriemuseum in der Papiermühle Alte Dombach in Bergisch Gladbach zu sehen, www.industriemuseum.lvr.de.