Erstmals seit Beginn der Flüchtlingskrise kommt Deutschlands Politik in der Wirklichkeit an. Erstmals ist jetzt klar, wie vollständig sich das Land verändern wird und verändern muss, um der beispiellosen Aufgabe gerecht zu werden. Und zum ersten Mal sind führende Regierungspolitiker offenbar bereit, diese Einsicht mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Vor ein paar Tagen hat Angela Merkel erklärt, die Flüchtlingsfrage werde die Deutschen mehr beschäftigen als Griechenland, und jetzt, da das dritte Griechenlandpaket beschlossen ist, wird wenigstens in Umrissen klar, was dieser Satz bedeutet.

Man könnte auch sagen: Die Regierung konnte sich der Realität nicht mehr länger verweigern.

Die Realität, wie sie Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch dieser Woche (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) skizzierten wollte, sieht so aus: In diesem Jahr werden fast doppelt so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wie noch zu Jahresbeginn erwartet worden waren. Würde man die Entwicklung der vergangenen Jahre auf einem Blatt Papier aufmalen, dann wäre die Zahl der Flüchtlinge lange nur ein flacher Strich gewesen, der im vergangenen Jahr zu einem kleinen Gebirge anstieg. In diesem Jahr ist daraus ein Hochgebirgsmassiv geworden.

Allein in Baden-Württemberg beantragten im Juli, in einem einzigen Monat, mehr als 7.000 Menschen Asyl – doppelt so viele wie noch im Mai. Deutschlandweit zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in den ersten sieben Monaten des Jahres 218.000 Asylanträge – eine Steigerung um 124 Prozent. Und die EU-Grenzschutzagentur Frontex teilte mit, dass im Juli zum ersten Mal mehr als 100.000 Flüchtlinge in nur einem einzigen Monat an den Außengrenzen der EU registriert worden seien. Dreimal so viele wie im Vorjahr.

Ob es am Ende dann 650.000 oder 750.000 oder gar eine Million Menschen sein werden, die in der Bundesrepublik bis Ende 2015 um Asyl bitten, vermag im Moment niemand zu sagen. Durchaus möglich, dass wir noch weitere Anpassungen erleben. Ob 650.000 Menschen zu uns kommen – ungefähr so viele, wie in Frankfurt am Main leben – oder eine Million, das ist für die Kommunen und Verwaltungen, die sie aufnehmen und betreuen, natürlich ein gewaltiger Unterschied.

Noch viel wichtiger als die Zahl selbst aber ist die Erkenntnis, dass dies keine einmalige Lage ist, kein vorübergehendes Phänomen, nichts, was Weihnachten erledigt sein wird. Womöglich werden im nächsten Jahr noch einmal so viele Menschen kommen, vielleicht mehr, und das wird, nach allem, was sich absehen lässt, auch so bleiben. Auf Jahre.

Bislang, viel zu lange, wurde auf diese Realität von der Politik im Modus der Verdrängung und der Fantasterei reagiert: Man müsse die Schleuserbanden bekämpfen, dann werde die Zahl der Flüchtlinge schon zurückgehen. Man müsse Militär im Mittelmeer einsetzen. Zäune an den Schengen-Außengrenzen und Auffanglager in Libyen bauen. Den IS bombardieren und in Syrien den Bürgerkrieg beenden. Überhaupt die Lage in den Herkunftsländern der Migranten verbessern. All das waren Verdrängungsformeln, Rezepte, die bestenfalls irgendwann in ferner Zukunft etwas ändern könnten. Oder nie.

Die Finanzplanung des Bundes für die kommenden Jahre ist obsolet

Damit ist es nun vorbei. Endlich stellt sich die Politik in Berlin die Frage, die sie so lange verdrängt hat: Wie lassen sich Jahr für Jahr Hunderttausende Asylbewerber aus vielen Regionen der Welt menschenwürdig unterbringen, ernähren und medizinisch versorgen? Wie lassen sich ihre Anträge rasch und fair prüfen, wie lassen sich diejenigen, die hier bleiben dürfen, unterrichten, ausbilden, in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integrieren?

Das zu schaffen, das ist vielleicht die größte politische Aufgabe unserer Zeit. Um sie zu bewältigen, muss sich die Republik verändern wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.

Was das heißt, das ist noch gar nicht abzusehen. Immerhin beginnen führende Mitglieder der Bundesregierung jetzt, darüber nachzudenken. Wer in diesen Tagen mit ihnen spricht, bekommt ein Land skizziert, das ganz anders aussehen wird als heute. Unbürokratischer. Unkonventioneller. Rentner und Pensionäre werden in ihre früheren Berufe zurückkehren und junge Freiwillige gebraucht werden. Das ganze Land wird sich engagieren müssen. Das Leben in den Städten und Gemeinden wird bunter werden und vielfältiger, aber auch Zumutungen bringen. Deutschland wird zum Einwanderungsland, unweigerlich, unwiderruflich und ab sofort.

Aus wichtigen Ministerien heißt es: Wir werden die Asylverfahren beschleunigen müssen. Wir werden bürokratische Standards senken müssen und wahrscheinlich auch die gerichtliche Überprüfung von Asylentscheidungen vereinfachen müssen.

Wir werden pensionierte Lehrer und andere Beamte aus dem Ruhestand zurückholen müssen, damit sie an den Schulen und in der Verwaltung helfen. Viele Flüchtlinge aus Afrika können kaum lesen und schreiben.

Wir werden Kasernen, die seit dem Abzug der Briten und Amerikaner leer stehen, wieder öffnen müssen, weil fast jede alte Kaserne für die Unterbringung von Flüchtlingen im Winter besser geeignet ist als ein Zelt.

Wir werden Sicherheitsvorschriften und technische Standards senken müssen, weil es einfach viel zu lange dauert, bis staatliche Stellen ein paar Zelte anschaffen können oder eine Kaserne nutzen dürfen.

Und das alles wird viel Geld kosten. Im Frühjahr hatte sich die Bundesregierung noch schwergetan, den Bundesländern für 2015 und 2016 je 500 Millionen Euro zusätzlich zu gewähren – für Unterbringung, Verpflegung und Sprachkurse. Eigentlich müsste die Aufnahme von Flüchtlingen eine gesamtstaatliche Aufgabe sein, aber Finanzminister Wolfgang Schäuble sah vor allem die Länder und Kommunen in der Verantwortung. Nun aber wird sich auch Schäuble der Problematik nicht länger entziehen können. Die gesamte Finanzplanung des Bundes für die kommenden Jahre ist obsolet. Schon die Haushaltsberatungen im September dürften extrem kontrovers werden.

Natürlich wird dieses grundlegende Umsteuern politische Folgen haben. Auch dessen ist sich die Berliner Politik bewusst: Bewegungen wie Pegida könnten wiedererstehen, unter diesem oder einem anderen Namen, Pöbler, Hetzer, Abgehängte und Dauer-Besorgte. Man muss damit rechnen, dass die Zahl der Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte zunehmen könnte, und man kann nicht ausschließen, dass Populisten auch bei uns neuen Zulauf finden. Überall in Europa hat die Angst vor den Migranten rechtspopulistische bis offen fremdenfeindliche Parteien stark gemacht, selbst in so traditionell zivilen Ländern wie Schweden, Dänemark oder den Niederlanden.