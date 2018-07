Wäre, ja wäre Frank Stronach nur eine Provinzversion von Donald Trump. Denn der exzentrische amerikanische Unternehmer und Präsidentschaftskandidat versteht wenigstens etwas von Politik, er kennt die Gesetze der Anti-Politik-Politik. Trump treibt die Konkurrenten aus den Reihen der Republikanischen Partei vor sich her. Trump hat Unterhaltungswert.

Auch Stronach war eine Zeit lang unterhaltend; bis klar wurde, dass er den Unsinn, den er herausposaunte, auch wirklich ernst meinte. Stronach ist ein reiner Tor und zu den zynischen Volten eines Donald Trump gar nicht fähig. Und deshalb hat er sich politisch nun endgültig erledigt.

Freilich, Stronach verstand nichts von Politik. Er war gewohnt, dass man sich ihm schamlos anbiederte. Steirische Politiker gierten nach einem Fototermin, der zeigen sollte, wie sie den reichen Onkel aus Kanada nach Strich und Faden ausnehmen konnten – natürlich immer im Interesse von Arbeitsplätzen und natürlich immer auch zur Verbesserung politischer Zustimmungsraten.

So musste Stronach den Eindruck bekommen, in Österreich genüge ein Scheckbuch, um Einfluss zu gewinnen. Er musste glauben, die Politik in diesem kleinen Land könne ganz einfach gekauft werden. Und damit hatte er anfangs auch Erfolg: Er kaufte sich einen Nationalratsklub zusammen, bestehend aus den Fußmaroden anderer Parteien. Seine Fraktion bestand aus Abgeordneten, die nicht Werte vertraten, sondern nur die eigene Zukunft als Berufspolitiker. Dass Stronachs Attacken auf "Berufspolitiker" damit nur noch lächerlich wirkten, war ihm offenbar gar nicht klar.

Im Jahr 2013 fantasierte er schon von einem Bundeskanzler aus den eigenen Reihen, von den Wutbürgern in das Amt am Ballhausplatz gehievt. Die Wut war genuin, nur das Produkt – Stronach selbst – wurde zur Lachnummer. Ein TV-Auftritt nach dem anderen entlarvte ihn als leeren Schwätzer. Wenn er von "Werten" sprach, dann folgten Leerformeln und Banalitäten. Und wenn er mit seiner Qualifikation für die Politik argumentierte, dann kam immer nur seine Bilanz als Unternehmer.

Im Nationalrat sollte der Rappelkopf politisch arbeiten – da ging er lieber

Das war der Hintergrund seines Anfangserfolges und seines Scheiterns: Er hatte nicht nur keine Ahnung von Politik, er kam gar nicht auf die Idee, dass sie anders funktionieren könnte als ein Konzern der Autozulieferindustrie. Und jene, die ihm zunächst zujubelten, sahen in ihm den Beweis, dass es nicht notwendig sei, sich wirklich um Politik zu kümmern. Sie konnten sich mit ihrer Protestwut begnügen. Denn ein Wunderwuzzi, der noch dazu steinreich war, würde für sie das alles erledigen.

Stronach war der Messias der Politikfaulen. Die hatten zwar gute Gründe, mit der real existierenden Politik unzufrieden zu sein. Was aber wirklich anders werden sollte, das konnten und können sie nur in Banalitäten ausdrücken. Diese kaute ihnen Stronach vor und gleichzeitig nach. Hätte "Frank" nur nicht so emsig jedes Mikrofon genutzt, um unsinnige Wortgebilde abzusondern, wäre er mit seinem Image als prominenter Unpolitischer sorgsamer umgegangen, er und seine Partei hätten 2013 noch besser abgeschnitten.

Jetzt aber ist Schluss mit lustig. Die Abgeordneten verlassen das sinkende Schiff. Stronachs diktatorisches Verhalten in den eigenen Reihen zeigt, dass er sich nur mit der letzten Garnitur von Politik-Zombies umgeben hat, die sich alles gefallen lassen mussten, damit sie noch einige Zeit ein politisches Scheinleben führen konnten. Doch selbst die docken mittlerweile bei der ÖVP an – der Beweis für das endgültige Ende einer Partei.