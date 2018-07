Wenn sie reibungslos funktionierte, gäbe es wohl kaum eine bessere Strategie zur Förderung des Radverkehrs: Man geht aus der Tür, leiht sich an der nächsten StadtRad-Station eins dieser roten Bikes und fährt los – und das die ersten 30 Minuten auch noch kostenlos.

Kaum hat man sich jedoch an den verlockenden Deal gewöhnt, kommt das Problem: Es ist kein Rad da. Wo sich am Abend noch 30 Stück drängten, herrscht vormittags gähnende Leere. Auch an der zweiten oder dritten Station. Und falls dort doch ein, zwei Exemplare stehen, sollte man sich nicht zu früh freuen: Wahrscheinlich sind sie unbrauchbar, ist das Schloss defekt, der Sattel brachial amputiert, der Klingelknopf mit den Zähnen abgebissen. Oder die Pedale – hey, wie da die Entleiher purzeln! – bewegen sich keinen Zentimeter.

Aber so froh man ist, den hirnlosen Vandalen nicht persönlich untergekommen zu sein, man fragt sich doch: Warum finde ausgerechnet ich kein Rad? Und das ziemlich regelmäßig morgens gegen neun, außer wenn es regnet. In Zeiten allgegenwärtiger geheimdienstlicher Überwachung ist es allerdings gut zu wissen: Es ist nichts Persönliches. Trifft man nach mürrischer Busfahrt mit anderen mürrischen Radnichtbekommern in der City ein, könnte man sofort auf eins der vielen dort stehenden StadtRäder steigen und davonfahren, beispielsweise nach Hause. Aber der Chef lässt einen nicht.

Gibt es also nur zwei Alternativen: früher aufstehen und schlaftrunken zur Radstation torkeln oder sich doch wieder ein eigenes Rad kaufen – das man kurz darauf mit etwas Glück sogar ein zweites Mal erwerben darf, nämlich im Internet bei einem Hehler?

StadtRad leidet offenbar am eigenen Erfolg. Die Zahl der Stationen und Räder wachse, sagte Markus Pöstinger von der Piraten-Partei; derzeit sind es 1700 Bikes an 165 Standorten. Aber die Zahl der Servicewagen, die die Räder gerecht auf die Stationen verteilen sollen, sei gleich geblieben.

Egbert Meyer-Lovis von der zuständigen Deutschen Bahn kann die Probleme nicht bestätigen. Verzweifelte Möchtegernausleiher schwören indes, die Bahn-App melde selbst an leeren Stationen stoisch verfügbare Räder.

So lohnt er sich doch, der Blick nach Berlin. Dort gibt es ähnlich viele StadtRad-Stationen und Räder. Aber selbst Langschläfer, ja sogar Touris finden fast immer ein Bike, obwohl es seltener regnet. Wie kann das sein?

Ganz einfach. In Hamburg gibt es drei Mal so viele StadtRad-Kunden. Und die Zahl der Fahrten ist sieben Mal so hoch – wie gesagt: bei etwa der gleichen Menge Räder.

Kurz: Man braucht mehr. Mehr Servicewagen. Vor allem aber mehr Fahrräder. Unter anderem unbedingt auch am Pressehaus am Speersort.