Nirgendwo sonst tragen derart viele Männer ihre Leder-Slipper ohne Socken wie in Hamburg. Nicht einmal München kann da mithalten – eine Stadt immerhin, die sich selbst als die nördlichste Metropole Italiens rühmt. Sehr wahrscheinlich, dass die Barfuß-in-Straßenschuhen-Mode in Bayern entstanden ist.

Wer gesenkten Blickes durch die Straßen Hamburgs streift, muss den Eindruck bekommen, in der City seien Herrensocken entweder ausverkauft oder verboten. Jedenfalls jene, die bis zu den Knöcheln reichen. Oft kombiniert mit grellen Hosen blitzt in den Sommermonaten am Beinende blanke Männerhaut auf. Mal haarig, mal krampfadrig. Wenn es gut geht: gebräunt.

Was ist von diesem Trend zu halten? Hamburg, das ist einerseits die Stadt des Liberalismus. Man ist hier offen wie ein Mokassin, großzügig wie ein Paar Espadrilles. Jeder kann tun und lassen, was er will.

Wie sagte Gustav Stresemann: "Liberal ist, wer die Zeichen der Zeit versteht und danach handelt." Hamburger, du Modemensch.

Andererseits ist in Stilfragen kein Vorbeikommen an Fritz J. Raddatz, dem ehemaligen Feuilleton-Chef dieser Zeitung. Wenige Jahre vor seinem Tod erzählte er einem FAZ- Kollegen, er beobachte in Hamburg "ekelhafte Dinge": dass die Leute zum Beispiel barfuß in ihre Schuhe stiegen – "und ich rede dabei nicht von Schwimmlatschen!". Raddatz war fassungslos: "Wer wäscht denn die Schuhe, wenn die Leute mit ihren bloßen Füßen in die Lederschuhe gehen?" Hamburger, du Käsefuß.

Was der Kulturkritiker aber noch scheußlicher fand, war die Sitte jüngerer Generationen, "ihre Jeans auf den nackten Arsch" zu ziehen. Ein empirisch schwer zu überprüfendes Phänomen. Aber es lässt die Sockenfrage in einem milderen Licht erscheinen. Und bald kommt ja ohnehin der Herbst.