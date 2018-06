In diesem Zwischensportjahr ohne Fußball-WM oder Olympische Spiele ist die Leichtathletik-Weltmeisterschaft das weltweit wichtigste Ereignis in Sachen Leibesübungen. Von Samstag an werden mehr als 1.900 Sportler aus 207 Ländern in Peking um die Wette laufen, springen, werfen. Auf allen Kanälen werden wieder die Bilder von Modellathleten zu sehen sein, die versuchen, die Grenzen des Menschenmöglichen noch einmal ein bisschen zu verschieben.

Aber mag man sich das überhaupt noch ansehen? Schon lange stehen die meisten Spitzenleistungen auf der Laufbahn und im Wurfring unter Dopingverdacht. Doch so verdüstert war das Bild der olympischen Kernsportart noch nie. In aufsehenerregenden Beiträgen haben die ARD (die auch die WM überträgt) und die englische Sunday Times über eine Sammlung von 12.000 Bluttests berichtet, die nahelegt, dass ein Drittel der Leichtathletik-Medaillengewinner in den Ausdauerdisziplinen von 2001 bis 2012 geschummelt hat. Und schon 2013 hatte eine Studie im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) ergeben, dass nahezu ein Drittel der Teilnehmer an der WM 2011 im koreanischen Daegu im Jahr vor den Wettkämpfen gedopt hatte. Im Schutz der Anonymität hatten die Sportler selbst zugegeben, verbotene Mittel benutzt zu haben.

Gerade über diesen spektakulären Befund wüsste man gerne Genaueres, werden doch in der Regel allenfalls ein bis zwei Prozent der Betrüger überführt. Doch die Publikation der Studie werde seit zwei Jahren blockiert, klagen nun die beteiligten Wissenschaftler der Uni Tübingen. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hatte den Zugang zu den Sportlern möglich gemacht – und verpflichtete im Gegenzug die Forscher zur Verschwiegenheit. Naturgemäß haben die Hüter der Sportart wenig Interesse daran, das wahre Ausmaß der Manipulationen öffentlich werden zu lassen. Eine Publikation sei ohnehin nie beabsichtigt gewesen, lässt der Verband nun verlauten, man habe zudem "ernsthafte Bedenken" bei den Schlussfolgerungen der Forscher. In der Welt der sportlichen Höchstleistungen darf nicht wahr sein, was längst schon Tatsache ist.

Es bleibt die alte Frage: Wie kann man dem Übel beikommen? Deutsche Spitzenathleten wie der Diskus-Olympiasieger Robert Harting versuchen es mit radikaler Transparenz und veröffentlichen ihre Blutwerte. Ein mutiger Schritt, denn bislang scheuen die Sportler untereinander den Streit über Doping. Man könne sich nur auf sich selbst und die eigene Leistung konzentrieren, heißt es immer wieder, egal, was die Konkurrenz alles einwerfte. Wenn es nun den Betrogenen gelingen sollte, die Betrüger unter Zugzwang zu setzen, kommt vielleicht Bewegung in das Kartell der Verschwiegenen. Aber erst wenn Sponsoren und Zuschauer diese Offenlegung des Innersten auch hinreichend honorieren, wird sie für die Athleten eine verlockende Alternative zu Spritzen und Tabletten sein. Transparenz muss sich lohnen, auch für die Verbände. Solange fragwürdige Höchstleistungen das bessere Geschäft sind, werden Spektakel wie das in Peking zwielichtig bleiben.