"Music Rocks!", steht auf dem Plakat, beworben wird ein Medley-Abend mit den Gassenhauern der Rockgeschichte. Über dem Schriftzug züngeln kleine Flammen, was wohl bedeuten soll, dass es ein heißer Abend werden wird. Schlimme Metaphorik zur Beschreibung des Popgefühls.

Viele solcher Plakate hängen zurzeit in der Stadt, mit dem immer gleichen Look aus uninspirierter Übersetzung von Genrezugehörigkeit in Ikonografie. Metal: was mit Stahl. Soul: Farbspiralen aus den Siebzigern. Hip-Hop: Graffiti. Macht nichts, man nimmt diese Poster ja nur als Tapete wahr, weißes Rauschen aus Schrift und Bild.

Es geht auch anders. Die Stadt kann ihre eigene Galerie sein und das Konzertplakat ein Kunstwerk von eigenem Rang. Dass ausgerechnet ein Museum die Augen öffnet für die Möglichkeiten eines Mediums, das man als zweitrangig und trivial einstufte, ist auch schon eine Volte. Eigentlich gehören die von Designern, Malern und Grafikern gestalteten Bandposter auf Litfaßsäulen, an Laternenmasten, auf die Wände von Clubs und Bars. Dort bilden sie eine Gegenkultur zum optischen Mainstream der Reklame mit ihrer immer gleichen Vorstellung von Attraktivität und Glück.

Corporate America, die großen Musikkonzerne haben diese Ästhetik hervorgebracht, ohne es zu wollen: Als in den Neunzigern ehemalige Underground-Bands wie Nirvana, The Melvins und Sonic Youth zu Konzernressourcen wurden, suchten sowohl Fans als auch Musiker nach neuen Wegen der Selbstdarstellung. Wenn deine Lieblingsband auf einmal wie ein Auto vermarktet wird, ist es höchste Zeit für eine neue, alternative Repräsentation. So entstand an der amerikanischen Westküste die Flatstock-Tradition: per Siebdruck in limitierter Auflage hergestellte Poster, gestaltet für ein bestimmtes Konzert, an einem bestimmten Ort. Der Einheitslook mit Künstlerfoto, lächelnd oder grimmig, je nach gewünschtem Image, hatte ausgespielt. Die Kunstgeschichte hielt Einzug in die Postergrafik: Jugendstil, Expressionismus, Pop-Art – kein Stil, der sich nicht aufgreifen ließ für ein provokantes Motiv.

Die großen Stars der Szene sind Frank Kozik, Tara McPherson und Jay Ryan; sie sind in der Schau mit zahlreichen Arbeiten vertreten und werden auch bei der Postermesse auf dem Spielbudenplatz von 23. bis 26. September zugegen sein. Das ist eine weitere Pointe dieser Kunst: dass sie von der Straße ins Museum und vom Museum auf den Basar weiterzieht. Bei der Hamburger Messe können die Siebdruckblätter gekauft werden. Sehr wahrscheinlich, dass die Flure von hiesigen Werbeagenturen demnächst aussehen wie das Entree eines Punkclubs der Neunziger.

An Kozik lässt sich gut erkennen, was fürs alternative Rockposter bestimmend ist: grafische Präzision, farbliche Opulenz und Ironie. Für die Band Ravine verwandelte er ein Hello-Kitty-Kätzchen in einen Teufel mit schmauchendem Totenkopf als Accessoire. Aus der Insignie global konsumierter Niedlichkeit wird ein Motiv der Revolte.

Kozik, 53, hat ein Faible für Pop-Art. Knallige Farben, Figuren im Comic-Stil, das Ganze veredelt mit aggressivem Witz. Auf einem Plakat der Rockband Babes in Toyland ließ er Häschen einen Klötzchenturm errichten. Die Bausteine zeigen den Schriftzug PCP (eine synthetische Droge mit Psychose-auslösenden Qualitäten) und ein Bild von Charles Manson.

Tiere sind ideal für eine Ästhetik, die Konventionen aufs Korn nimmt und die kreative Norm aufmischen will. Das Niedliche wird unheimlich, das Vertraute schräg. Schönstes Beispiel: seine Labbit-Figuren (Labbit wie Rabbit nur mit l – ein Augenzwinkern in Richtung Japan, wo Kozik ebenfalls ein Star ist). Labbits sind Hasen von der gedrungenen Gestalt einer Bulldogge, mit hochgereckten Ohren, manchmal mit Kippe im Maul oder drapiert mit Kaiser-Wilhelm-Bart.

Jay Ryan hat es mit Eichhörnchen und Bären. Für seine Band Dianogah, ein Rocktrio, bestehend aus Schlagzeug und zwei (!) Bassgitarren, zeichnete er einen Teddy in King-Kong-Größe. Man weiß nicht genau, was er mit dem Reisebus vorhat, der in seinen Krallen hängt, aber mit Umparken hat es sicher wenig zu tun. "Bären sind lustig. Alligatoren sind nicht lustig", hat Ryan erklärt. Die Posterkunst hat von dieser eigensinnigen Zoologie profitiert. Man schaue sich nur Ryans Eichhörnchen an, die im Wald mit Laptop und Revolver spielen.

Tara McPherson kommt aus San Francisco, auch sie kombiniert kalifornische Heiterkeit mit Sarkasmus und Spott. Legendär ihr Plakat für die Band The Fall: ein Girl mit verbundenem Oberkörper, das Blut sickert durch, eine Wunde in Herzform – das perfekte Signet für jenen Welt- und Lebensschmerz, den Pop in seinen besten Momenten mit ein paar Akkorden auf den Punkt bringen kann.

Weil der Markt sich Trends schneller einverleibt, als eine Punkband "Fuck you!" brüllen kann, arbeiten Kozik, Ryan und McPherson heute für große Konzerne. Kozik macht Werbung für Converse, was ihm nach eigenem Beteuern schlaflose Nächte bereitet, weil Converse zum Sweat Shop Nike gehört. McPherson hat für Swatch und Rayban Kampagnen gestaltet, ihre Illustrationen erscheinen in Vanity Fair und in der New York Times.

Bei der Flatstock-Messe in Hamburg wird jedoch die andere Seite ihres Werks zu sehen sein: Poster mit Bestien und Freaks, Drogen-Bunnys und Killer-Kätzchen. Wen wir eben so brauchen, damit uns das Leinwand-Reklame-Glück nicht doch noch verrückt macht.

Poster Rock. Gig-Poster und die Flatstock Convention. Museum für Kunst und Gewerbe. Bis zum 1. November. Am 23. September: Abend mit Künstlern und Bands



Musikposter-Festival Hamburg: 23. bis 26. September, Spielbudenplatz