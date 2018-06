Kurzer Blick in die Welt, wie sie sich da in der Sommersonne rekelt: naturgemäß zauberhaft! Etwas präziserer Blick in die Welt, wie sie da geschunden aus den Meldungen, Statistiken, Nachrichtenbildern hervorkriecht: ziemlich unzauberhaft – Heulen und Zähneklappern, Verbohrtheit, Ruin. Wenn Glücklichsein die naheliegende Reaktion auf diese Lage wäre, dann wären wir nicht von angestrengten Optimisten, von Verhaltensforschern, Mindlabs und Fühlst-du-noch-was-Studien umzingelt, die uns Glücksjunkies der Moderne anfeuern: Los, das geht noch besser, glücklicher! Lässt sich noch steigern, bald hast du’s geschafft! In Wirklichkeit weiß jeder: Ein paar andere Gefühle liegen näher, beispielsweise Wut. Angst. Verzweiflung. Die meisten spüren sie nur lieber nicht, weil sie ja glücklich sein müssen.

Deshalb ist jetzt einmal gründlich von Glücksbüchern abzuraten, sehr ungerecht, denn es sind ja auch skeptische in dieser Gattung dabei. Sowieso erwischt es oft den Falschen, und hier erwischt es wegen seines glücksvermessenden, mit Tipps, Imperativen und Studien vollgestopften Buchs absichtlich glücklich nun Paul Dolan. Sehr guter Mann: Professor für Verhaltensforschung an der London School of Economics, britischer Regierungsberater. Er hat recht: Unser Befinden hängt davon ab, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir tun. Ja. "Weniger aufschieben", "Mehr helfen", "Effiziente Glücksproduktion": Wir richten also unsere Aufmerksamkeit nun darauf, "im Alltag Freude und Sinnhaftigkeit zu finden", und von diesem Buch raten wir ab.