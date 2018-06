Die Straßen sind verschneit, und die Landschaft besteht nur aus weißen Hügeln ... Wien ist viel trostloser und deprimierender als Moskau. Hier sieht man keine Schlitten, die fröhlich klingelnd durch die weißen Straßen fahren, nur die Straßenbahn rasselt vorbei. Das Leben geht seinen tristen und monotonen Gang." So richtig glücklich war der italienische Kommunist Antonio Gramsci offensichtlich nicht, als er in den zwanziger Jahren ein halbes Jahr in Wien lebte. "Ich bin sehr isoliert", schreibt er an seine Gefährtin Julia Schucht in Moskau. In einem anderen Brief heißt es: "Ich bin immer zu Hause ... allein, lese und schreibe. Ich friere oft; nachts schlafe ich wenig." Es ist eine ironische Pointe der Geschichte, dass Gramsci damals ein paar Monate im "Roten Wien" verbrachte, also in jener Stadt, in der eine reformorientierte, aber ambitionierte Sozialdemokratie viele soziale Verbesserungen durchzusetzen vermochte – aber sich für diese Politik ganz offenbar nicht sonderlich interessierte. Klar, Gramsci war Kommunist und primär mit der politischen Lage in Italien beschäftigt, wo Mussolini gerade sein faschistisches Regime errichtete. Außerdem sprach er kaum ein Wort Deutsch. Aber heute werden Gramsci und die Politiker der österreichischen Zwischenkriegssozialdemokratie oft in einem Atemzug genannt: Letztere haben mit Reformen eine wirkliche Gesellschaftsveränderung versucht und begriffen, dass sie dafür die Mehrheit der Bevölkerung gewinnen müssen – und Gramsci lieferte die wichtigsten theoretischen Überlegungen für den Kampf um die Köpfe. Wechselseitig Notiz haben sie voneinander aber kaum genommen.

Für Linksparteien und Parteien links der Mitte stellt sich heute – wie für alle anderen Parteien auch – oft einfach die simple Frage, wie sie möglichst viele Leute dazu bringen können, ihnen am Wahltag ihre Stimmen zu geben. Oft wissen sie aber nicht so recht, was sie dann eigentlich tun sollen, wenn sie ausreichend Stimmen erhalten haben, um etwa an der Regierung beteiligt zu sein. Die meisten Leute auf der Linken wissen deshalb, dass es damit nicht wirklich getan ist: Eigentlich geht es ja viel mehr um einen Kampf der Ideen – um ein gesellschaftliches Klima, um tatsächliche Unterstützung für demokratische und soziale Reformen. Die Frage ist nur: Wie kommen Ideen in die Köpfe der Menschen hinein, und wie kann man sie für die Linke gewinnen?

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 34 vom 20.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Einer der Schlüsselbegriffe, die Gramsci entwickelte, war der der Hegemonie. Also: Welche gesellschaftliche Kraft bestimmt über das Denken, das in einer Gesellschaft vorherrschend ist? Eher die Linken oder eher die Rechten? Auf welche Weise können weltanschauliche Großgruppen eine solche Hegemonie erlangen? Ein anderer berühmter Begriff, den Gramsci in die politische Theorie einführte, war der der Zivilgesellschaft. Eine moderne Gesellschaft ist ja nicht nur von Staatsapparat, Parlament, Parteien und den vielen anderen explizit politischen Institutionen geprägt, sondern auch von vor- und unpolitischen Institutionen: Gewerkschaften, Vereinen, Kirchen, Netzwerken in der Nachbarschaft, Intellektuellen, den Medien, von Traditionen, der Familie usw. Macht hat der, der in dieser Zivilgesellschaft verwurzelt ist und dessen Weltbild gleichsam instinktiv von vielen Menschen in dieser Zivilgesellschaft geteilt wird. Hegemonie und Zivilgesellschaft, diese Begriffe sind heute unter Linken geflügelte Worte, auch unter jenen, die noch nie von Gramsci gehört haben. Man könnte auch beinahe Gramscianisch sagen: Wie bei allen Theorien erweisen sie ihre Kraft in dem Sickerprozess, der sie verbreitet – auch zu jenen Leuten, die noch nie ein Theoriebuch zur Hand genommen haben. Das heutige linke Denken ist voll von solchen Theoriebruchstücken, die von Gramscis Hegemonietheorie über postkoloniale Studien, die Gendertheorie und Foucaults Arbeiten über Diskurs und Macht bis zu der postmodernen Einsicht reichen, dass die Wahrheit auch nichts als eine Konstruktion ist.

Gramsci gilt heute als einer der "originärsten Denker, den es seit 1927 im Westen gegeben hat" (so das Urteil des großen Historikers Eric J. Hobsbawm). Dabei darf man nicht übersehen, unter welch fürchterlichen Umständen Gramsci seine politische Theorie entwickelt hat. Gramsci ging nach seinem Wiener Intermezzo nach Italien zurück, weil er auf der Liste der Kommunisten ins Parlament gewählt wurde – manche Institutionen der demokratischen Republik waren noch intakt, obwohl Mussolini bereits die Macht an sich gerissen hatte. Ein paar Monate lang war der Parlamentsabgeordnete Gramsci der vielleicht wichtigste Gegenspieler des faschistischen Duce. Erst 1926 wurde jede Opposition zerschlagen und Gramsci ins Gefängnis geworfen, wo sich der Gesundheitszustand des stets kränklichen linken Intellektuellen rapide verschlechterte. Er notierte seine Gedanken in seine legendären Gefängnishefte, die gedruckt viele Tausend Seiten füllen.