Dem spanischen Neurologen Santiago Ramón y Cajal (1852 bis 1934) gelang die erste genaue Darstellung der Nervenbahnen des Gehirns und Rückenmarks sowie der Retina. 1906 erhielt er, zusammen mit dem Mediziner und Physiologen Camillo Golgi, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. In den Erinnerungen an mein Leben schreibt er auch über seine Schachleidenschaft: "In meiner läppischen Eitelkeit erreichte ich den Punkt, dass ich vier Partien gleichzeitig gegen verschiedene Gegner spielte, unter der zahlreichen Anteilnahme von Zuschauern [...] Ich spielte sogar ohne Ansicht des Brettes [...]. Mit stetigem Anwachsen dieser Spielsucht fand ich bald meinen Schlaf unterbrochen von Träumen und Albträumen, wo Bauern, Springer, Königinnen und Läufer in einem Wirrwarr rasend zusammen tanzten. Wenn ich am Abend zuvor besiegt worden war, kam es oft vor, dass ich am nächsten Morgen mit schwerem Kopf früh aufwachte und verzweifelt ausrief: ›Ich bin ein Narr! Ich hatte ein Schachmatt in vier Zügen und habe es nicht gesehen!‹"



Zum Schluss eine gute Nachricht: Es gelang ihm, seine Schachsucht für Jahrzehnte zu überwinden (leider nicht für immer). Obwohl auch Neurologe, scheint mir der diesjährige Sieger des Deutschen Ärzteschachturniers, Giampiero Adocchio, trotz seines italienischen Namens ein waschechter Hesse, in dieser Gefahr nicht zu sein. Mit welch herrlichem Zug konnte er hier als Weißer gewinnen?

Lösung aus Nr. 33:

Welch wunderbarer Zug – statt des "selbstverständlichen" Schlagens 1...Lxe3 (2.0-0!) – gewann für Schwarz?



Nach 1...Sd5! gab Weiß auf, weil 2.exd5 an 2...Dxb4 scheitert und bei 2.Db3 Sxe3 die Doppeldrohung 3...Td1+ und 3...Sxg2+ entscheidet