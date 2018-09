Dann ist Max plötzlich verschwunden. Springt über ein Geländer, hangelt sich unter einen Betonvorsprung, es knirscht und klappert, dann taucht er zwei Meter unter mir auf dem Dach des Nachbarhauses wieder auf. Er fingert eine Zigarettenschachtel aus der Tasche seiner Jeans und ruft: "So, jetzt komm mal hierher!" Ich denke: "Wäre ich bloß am Boden geblieben."

Doch ich habe es ja so gewollt, als ich einen Spaziergang über die Dächer von St. Petersburg buchte: endlich mal nicht den Kopf in den Nacken legen, um die Fassaden, Kuppeln und Turmspitzen der alten Zarenstadt zu sehen. Nicht mehr Frosch sein, sondern Vogel. Ein Falke auf den Dachfirsten. Und was bin ich jetzt? Ein Spatz, etwas flügellahm und kleinmütig.

Als ich mich endlich über den Vorsprung getastet habe, mit zitternden Oberschenkeln noch das Gleichgewicht suche, blicke ich zu Max. Ein bisschen Beifall wäre schön. Er hat mir aber schon den Rücken zugekehrt und stürmt los. Unter seinen Sohlen knallen die Blechplatten bei jedem Schritt. Ich verstehe: Von uns beiden feiert nur einer meine bestandene Feuertaufe auf dem Dach.

Max heißt eigentlich Maxim Solowjanenko. Ein 22-Jähriger mit Bengelgesicht, schwarzem Haar wie aus einer Shampoowerbung und Designerjeans aus Berlin. Er ist Student, kann sich aber an seinen letzten Besuch in einem Hörsaal nicht erinnern.

Lieber sind ihm Abenteuer, nicht nur auf den Dächern. Wenn im langen Petersburger Winter die Eiszapfen meterlang von den Dächern hängen und kaum jemand hier oben herumspazieren möchte, hilft Max Schmugglern, Waren über die finnische Grenze zu bringen. Er ist stolz, als er mir davon erzählt. Und ich solle seinen Namen ja richtig schreiben. Er will berühmt werden. Noch berühmter. Dabei ist er schon einer der meistgebuchten Guides für die Dächertouren. In diesen späten Sommermonaten, wenn immer noch ein silberfarbener Schimmer der berühmten weißen Nächte über der Stadt liegt, ist Max eigentlich nur hoch oben unterwegs.

Die Dächer sind hier wie geschaffen für gemütliche Runden zu Fuß. Anders als zum Beispiel die von Moskau. In der russischen Hauptstadt wird vor allem hoch gebaut. In St. Petersburg stehen die Residenzen, Palais und Bürgerhäuser aus der Zeit Peters des Großen und seiner Nachfolger dicht an dicht, die Gebäude sind untereinander verbunden, der Höhenunterschied ihrer Dächer beträgt meistens nur einen Hüpfer. Die Guides nennen das ein Dachsystem.

Auf unser erstes Dach sind Max und ich durch eine Luke unter einem Spähturm aus dem Zweiten Weltkrieg geklettert. Nun versuche ich, mit ihm Schritt zu halten. Max zeigt mir, an welchen verrußten Schornsteinen ich mich festhalten kann und wo die Ziegel locker sitzen, er hebt Leitungen hoch, damit ich mich nicht zu tief ducken muss, warnt mich vor rutschigen Stellen. Auch unter meinen Füßen donnert nun das Blechdach.