Amerika hat die Welt mit vielen Serien beglückt. Die gegenwärtig beste läuft freilich nicht im Fernsehen (oder doch nur nebenbei), sie wird von keinem Sender produziert, sondern von einem einzigen Mann allein. Donald Trump, der republikanische Präsidentschaftsbewerber, ist der Regisseur und Hauptdarsteller, und wir lieben ihn dafür. Er liefert jede Woche einen Knaller. Was hat er nicht schon alles gesagt! Dass von allen Einwanderern die Mexikaner die schlimmsten seien, erklärte er jüngst, wir berichteten letzte Woche an dieser Stelle. Diese Woche hat er nachgelegt. Es müsse eine Mauer zwischen Mexiko und den USA gebaut werden, und zwar – jetzt kommt’s – Mexiko müsse natürlich diese Mauer bezahlen. Falls nicht, werde man sich die Kosten mit erhöhten Visagebühren für mexikanische Unternehmer wieder hereinholen. Die Logik ist aus dem Strafvollzug bekannt. Delinquenten müssen ihre Haft bezahlen. In ordentlich geführten Diktaturen werden sogar für Hinrichtungen Gebühren fällig, die bei den Hinterbliebenen einzutreiben sind.

Der Gedanke, dass der Volksschädling dem Volk die Kosten ersetzen müsse, die bei seiner Beseitigung anfallen, verrät allerdings schon, dass Donald Trump zwar Darsteller und Regisseur, aber nicht auch noch der Autor seiner Scherze ist. An dem Drehbuch haben die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts mitgeschrieben, aber das Entscheidende entstammt den Westernfilmen und Ressentiments der amerikanischen Geschichte, die immer schon wussten, dass der Mexikaner der Bösewicht ist. Man könnte fast sagen, "es" spricht aus Donald Trump, das Unbewusste einer Nation, die nach dem Überfall auf Mexiko 1846, bei dem Arizona, Kalifornien, Nevada, Utah erbeutet wurden, immer noch nach einer moralischen Rechtfertigung sucht.

Warum können die USA ihren Opfern nicht verzeihen? Donald Trump ist nur der Überbringer (aber wir lieben ihn dafür) der seelischen Erklärung: Weil wir hassen, was uns ein böses Gewissen macht. Der mexikanische Staatspräsident Porfirio Díaz (1830 bis 1915) hat bekanntlich einmal gesagt: "Armes Mexiko, so fern von Gott, aber so nah an den Vereinigten Staaten." Donald Trump hat nichts weiter getan, als diesen Satz sinngemäß umzudrehen: Arme USA, so fern von Reue, aber immer noch so nah an Mexiko.