Im Osten wohnen oder im Westen? Die Frage beschäftigt Großstädter von Paris über New York bis Hamburg. Was aber, wenn man sich entscheiden muss? Die Maklerfirma Dahler&Company hat jetzt die Lage analysiert: Im Osten wechselten im vergangenen Jahr 620 Immobilien im Wert ab 250.000 Euro den Besitzer. Im Westen waren es nur etwa halb so viele. Der Gesamtumsatz auf beiden Seiten lag nicht annähernd so weit auseinander: im Osten 377 Millionen Euro, im Westen 302 Millionen. Heißt: Im Osten ist der Markt vielfältiger – im Westen lukrativer. In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Lage klar. Aber sonst? Zwei Antworten jenseits von Preisen und Tabellen.

Westseite der Alster

Westen ist am besten. Das gilt auch in Hamburg. Am Westufer zeigt sich der Wohlstand der Stadt mit patziger Deutlichkeit. Es genügt ein Blick auf die Kunst im öffentlichen Raum. Auf den Alsterwiesen liegt ein großer silberschimmernder Klops, im Jahr 2000 hat ihn Thomas Stricker dort platziert, weil in den Kulturbehörden von jeher zu viele Beuys-Fans arbeiten und zu wenig Leute mit Geschmack.

Ein Meteorit, sagen manche, aber eigentlich ist es ein versteinerter Exkrementeberg und damit die perfekte Illustration jener Idee, dass der Teufel immer auf den größten Haufen und so weiter. Das geht nur im Westen: den Inhalt jener Hygienetüten, die hundert Meter weiter die Hundebesitzer mit sich herumtragen wie trendige Accessoires, auf Pkw-Größe aufblasen und ins manikürte Grün donnern.

Das kann sich nur leisten, wer niemandem mehr etwas schuldig ist, ästhetisch nicht und überhaupt: Hatte nicht Freud erklärt, die Fixierung auf Geld bedeute Regression in die anale Phase? Ja, klar! Deshalb pupt man auf die feinen Unterschiede und trumpft auf. Zum Beispiel: die alten Villen, schön geschminkt für den immobilienpornografischen Rundgang des Vorstädters, der "Ah!" macht und sein Drei-Zimmer-Heim noch ein bisschen schäbiger findet. Disney World goes Gründerzeit. Wenn Donald Trump eine Figur aus einer Theodor-Storm-Novelle wäre, hier müsste er flanieren.

Bei den Neubauten dominiert der postmoderne Mausoleumsstil. Schinkel im Auftrag von Mussolini, allerdings mit der strikten Auflage, die Tiefgarageneinfahrt aussehen zu lassen wie die Verladerampe eines Kanonenboots.

Wer nun sagt, dies ergebe allein in chronologischer Hinsicht gar keinen Sinn, hat recht: Der Westen ist aus der Zeit gefallen beziehungsweise aus den Achtzigern nie wirklich herausgekommen.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 35 vom 27.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Hier gilt Amerika noch was – siehe das Konsulat, Bestlage Alsterufer und martialisch umzäunt. Wenn sie aus den Steppen- oder Wüstenstaaten rübermachen, um die in langen Vererbe-Zyklen angehäuften Ressourcen zu kapern, wird man ihnen schon heimleuchten. Der District-Sheriff wohnt am Strand, den Osten fest im Blick.

Oder das Restaurant Cliff, Hamburgs schönstes Achtziger-Jahre-Freilichtmuseum. Die Ladys in High-Heels oder Todd’s-Slippern, die Herren mit hochgeschlagenem Kragen. Polo für alle, wenigstens als Shirt. Hier treten sie auf, die Helden der Prä-Hipster-Ära, als Werber noch ein Trendberuf war und Börsenspekulation kein Kapitalverbrechen.

Wohlstandsdarsteller und tatsächlich Reiche gehen hier auf Hermèstuch-Fühlung. Finanzkrise, Wirtschaftspleiten, ja, irgendwo schon mal gehört, aber so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Nimm noch einen Baileys, die Sonne scheint so schön, und erzähl mal, was war da neulich los auf Sylt, in der Sansibar?

Charlotte Parnack