Eine etwas unaufgeräumte Straßenecke in einer 9.000-Einwohner-Stadt bei Padua: Ein Haus duckt sich an eine verwitterte Mauer. Rotes Licht quillt hinter der Tür hervor, zeichnet eine Lache auf den staubigen Boden. Ein Kleinstadt-Bordell? Oder der Tatort eines Verbrechens – und der Mörder braust gleich mit dem klapprigen Fiat 500 davon? Der italienische Fotograf Olivo Barbieri zeigt in seinen Bildern die Realität so hyperrealistisch, dass sie plötzlich unwirklich und geheimnisvoll erscheint. Er arbeitet mit extrem langen Belichtungszeiten. Dem einen Ort gibt er so etwas Unheimliches, dem nächsten gewinnt er eine überraschende Schönheit ab – etwa wenn er ein Knäuel von Hochstraßen in Shanghai in ein Goldlicht taucht, so zart, dass man am liebsten den Beton streicheln möchte. Fast 200 Fotos aus zehn Ländern hat er für seinen neuen Bildband zusammengestellt – selbst ein Verkaufsstand mit Melonen, die zu einer Pyramide aufgeschichtet sind, wirkt bei ihm äußerst mysteriös.