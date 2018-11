Nein, geschwiegen haben sie nie, die Professoren an der ETH und den Schweizer Universitäten. Das Klima und sein Wandel beschäftigen die Denker und Tüftler seit Jahrzehnten. Unzählige Studien, Projekte und Innovationen haben sie publiziert, entwickelt und zur Marktreife gebracht.

Nun aber gehen 43 Wissenschaftler noch weiter: Sie machen Politik.

Es ist kein schwurbeliges Pamphlet, kein aufgeregter Appell, den sie diesen Montag in Zürich veröffentlichten. In bester schweizerischer Tradition, wonach jeder Miteidgenosse immer auch ein Staatsbürger sei, hat ETH-Architekt Niklaus Haller im Kanton Zürich eine Einzelinitiative eingereicht. Und 42 prominente Unterstützer hinter sich geschart. Darunter ETH-Professor und Wärmepumpen-Papst Hansjürg Leibundgut, Hochschulrektorin Sarah Springman, Klimaforscher Thomas Stocker und Städtebauer Vittorio Lampugnani. (Womit die Ingenieure gleichzeitig bewiesen haben, dass sie die Mechanik der Schweizer Politik durchschauen: Wer tatsächlich etwas ändern will, tut dies hierzulande am erfolgreichsten und schnellsten im Kleinen.)

Die Wissenschaftler verlangen: Schluss mit der fossilen Wärmegewinnung. Befreien wir uns vom Öl und Gas aus fernen Ländern!

Schrittweise soll der Emissionsgrenzwert für CO2 in Wohnungen und Häuser auf null gesenkt werden. Wer neu baut, hat sechs Jahre Zeit, auf erneuerbare Energien umzustellen. Hausbesitzer, in deren Keller bereits eine Öl- oder Gasheizung brennt, müssen diese innert 18 Jahren ersetzen. So soll bis ins Jahr 2050 der jährliche CO2-Verbrauch der Zürcherinnen und Zürcher von heute über 3 Tonnen pro Person auf 2,2 Tonnen gesenkt werden. Wie das geschehen soll, lassen die Initianten bewusst offen: Erdsonden, Holzschnitzelheizungen, eine bessere Wärmedämmung oder eine Solaranlage auf dem Dach. Alles geht. Auch Fernwärme aus Kerichtverbrennungsanlagen.

Nun mögen Kritiker einwenden: Ein Technikverbot geht gar nicht! Freies Heizen für freie Bürger.

Allein, den Autos ohne Katalysator oder dem FCKW in den Spraydosen trauert heute auch niemand nach. Und wer im Winter in seiner Stube nicht frieren will, dem ist es unterm Strich egal, wie die Wärme produziert wurde. Hauptsache, er hat es warm und muss dafür nicht allzu viel bezahlen. Und so ist das professorale Begehren nicht weniger als ein kleiner Schritt in eine sauberere Energiezukunft.

Korrekturhinweis: In der Printversion war ein Fehler. Niklaus Haller ist nicht ETH-Professor für Gebäudetechnik, sondern an der ETH promovierter Architekt. Wir haben den Fehler online korrigiert. Die Redaktion