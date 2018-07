Wir haben an dieser Stelle schon öfter die Grenzen der Miniaturisierung beklagt; so ist es zum Beispiel bisher nicht gelungen, Kinder noch kleiner zu machen, obwohl es doch wünschenswert wäre, sie in der Hosentasche mitnehmen zu können und mit, sagen wir, drei Liebesperlen pro Tag ausreichend zu ernähren. Bei Hunden, an denen die Technik schon Großes in Sachen Verkleinerung geleistet hat (Chihuahuas, Rehpinscher), zeigen sich ebenfalls erste Limits, insbesondere was die Minimierung ihres schlechten Charakters angeht. Sie werden im Gegenteil bei sinkender Körpergröße immer fieser. Die Beobachtung solcher Effekte – diametraler Nebenwirkungen – gehört übrigens zu den Aufgaben des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Andererseits verspricht die Konsumgüterwerbung wahrscheinlich bei vielen Produkten zu Recht, dass sie "immer kleiner und leistungsfähiger" würden, Kameras oder Handys etwa, in denen bekanntlich heutzutage ein vollwertiger PC steckt. Mehr noch gilt das für die berühmten neuen Uhren, die unsere Aktivität und Gesundheit bewachen und zu diesem Zweck neben einem vollwertigen Rechner einen vollwertigen Spion enthalten (man nennt sie deshalb auch "Stasi am Handgelenk"). Von aktuellen Automodellen lässt sich das höchstens teilweise behaupten, sie enthalten zwar neuerdings ebenfalls einen Inoffiziellen Mitarbeiter der Verkehrs- und Staatssicherheit, werden aber im Übrigen immer größer und nicht leistungsfähiger. Vor ein paar Jahrzehnten wog so ein typisches Auto ungefähr eine Tonne, jetzt bringt schon ein Golf mehr als anderthalb auf die Waage, nicht zu reden von den zweieinhalb Tonnen eines Mitsubishi Pajero, der heiß geliebt wird, obwohl er kaum die Höchstgeschwindigkeit eines sportlichen Oldtimers erreicht. Da stellt sich natürlich die Frage, ob klein überhaupt noch schön gefunden wird beziehungsweise ob die Miniaturisierungsforschung nicht einfach sensibel auf den Zeitgeist reagiert und sich deswegen mit Erfolgen zurückhält? Es wird ja selbst von Liliputanern nicht mehr mit derselben Begeisterung gesprochen wie ehedem, ganz zu schweigen von Muttis kleinem Freund, dem Dildo. Auch die Dildos werden immer größer! Die Einzigen, die immer kleiner (und leidensfähiger) werden, sind die echten Männer. Man kann sie inzwischen mühelos ins Wohnzimmerregal stellen. Da kläffen sie zwar noch misslaunig, aber – sehr im Gegensatz zu den Rehpinschern – fast unhörbar herum. Der Bundestag müsste sich mal beim TAB nach den Gründen erkundigen.