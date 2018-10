Der Sommer meint es besonders gut mit dem Süden Deutschlands. Auch an diesem Nachmittag im August spiegelt sich die Sonne im nahe gelegenen Wörthsee, eine halbe Stunde von München entfernt. Die kurzen Regenschauer in der Nacht sorgen auf den Fairways für sattes Grün.

Ulrich Zilg sitzt auf der Terrasse des Golfclubs, man sieht ihm an, dass er sich oft in der Natur bewegt. Sein Gesicht, die Arme sonnengebräunt. Einzig die schwarz-rot-goldenen Streifen auf den Schultern des schwarzen T-Shirts weisen darauf hin, dass der 49-Jährige ein besonderer unter den Gästen ist: Zilg trainiert die Nationalmannschaft der Herren, elf Monate im Jahr ist er im Auftrag des Deutschen Golfverbandes und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unterwegs, nicht selten sieben Tage in der Woche. Offiziell heißt seine Jobbezeichnung etwas umständlich: "Bundestrainer Elite Team und National Team Herren".

Nationaltrainer sprechen am liebsten in Ruhephasen über ihre Arbeit. Fußballbundestrainer Joachim Löw zum Beispiel lädt immer in dasselbe idyllische Hotel in der Freiburger Altstadt ein. Das kann es manchmal für den Zuhörer schwierig machen, sich in den Alltag und die Strapazen des Gegenübers hineinzudenken. Dies soll ein anstrengendes Leben sein?

Zilg bestellt ein großes Glas Apfelschorle und sagt: "Golfen ist keine Sportart wie jede andere, sondern ganz speziell. Wenn Sie nicht aufpassen, nicht jede kleine Facette beherrschen, dann beherrscht der Golfsport Sie."

Wums! Die bayerische Idylle rückt in diesem Moment bereits in den Hintergrund; willkommen im Alltag eines Golftrainers. Dieser Satz vom Beherrschen und Beherrscht werden ist mehr als eine kühle Analyse, im Laufe des Gesprächs wird sich herausstellen, dass dieser Satz alles zusammenfasst, was Uli Zilg bisher im Golfen erlebt hat.

Er trinkt die Schorle in kleinen Schlucken, spricht leise und lächelt dabei. Angeben war noch nie sein Ding. Als Profi war Zilg ein Schattenmann. Er ist im Golfsport aufgestiegen, als der große Bernhard Langer die Szene dominierte und in Deutschland das Golffieber entfachte. "Um 15 Prozent stieg die Rate der Neuanmeldungen mit den Erfolgen Bernhards in den Neunzigern an", erzählt Zilg voller Hochachtung. Nach zehn Jahren im Amateursport wurde der in Kleve am Niederrhein geborene Zilg 1990 Profi. Acht Jahre lang spielte er "oben mit". Dann übernahm er den neu geschaffenen Golf-Stützpunkt in Bayern, trainierte die Amateure. Am 9. Oktober 2009 entschied das Internationale Olympische Komitee, Golfen nach 112 Jahren wieder zur olympischen Disziplin zu machen. Seitdem ist der Golfverband kein Amateurverband mehr und Zilg auch für die Profis verantwortlich.

Ulrich Zilg, Bundestrainer Ulrich Zilg wurde am 7. März 1966 in Kleve geboren. Nach dem Abitur und einer Banklehre begann er 1990 seine Karriere als Profigolfer. 1998 startete er mit der Ausbildung zum PGA-Professional.

Wäre Golf in den neunziger Jahren bereits olympisch gewesen, hätte Zilg wahrscheinlich nicht an den Olympischen Spielen, dem Traum eines jeden Profisportlers, teilgenommen. "Technisch war ich sehr begabt", sagt er, "aber Golf ist keine Sportart, die man allein über die Technik beherrschen kann." Natürlich stehe ein Spieler nicht ohne technische Fähigkeiten oben, "aber er steht ganz bestimmt da oben, weil er sich das zutraut, weil der Erfolg etwas ganz Selbstverständliches für ihn ist".

Zilg suchte acht Jahre lang nach dem Selbstverständlichen, dieser Coolness, die man als Spitzensportler im entscheidenden Moment braucht, um den Sprung an die Weltspitze zu schaffen. Die meisten Athleten werden "vom Vorstartfieber befallen", sagt Zilg, ein Fieber, das sie vor den wichtigen Turnieren und Schlägen frösteln lässt. Der Zuschauer bestaunt denjenigen, der auf dem Gipfel triumphiert, die Blockade im Kopf sucht den Sportler im Stillen heim. Ob im Golf, Tennis, Fußball oder beim Schwimmen, es sind meist die technisch begabtesten Profis, die feinen Techniker wie Zilg, die aufgrund der Gedanken an Medien, Trainer, Sponsoren, Konkurrenz, Familie, Freunde oder einfach nur an die eigenen Erwartungen erstarren. Der "Was passiert, wenn ..."-Druck multipliziert sich ins Unkontrollierbare.

Zilg liebt seinen Sport, das merkt man daran, dass er die Dinge nicht schöner macht, als sie sind. Es sei nicht einfach gewesen, zu akzeptieren, dass er nie ein ganz Großer werden könne, sagt Zilg. Einer wie Langer. Einfluss nehmen wollte er trotzdem. Deshalb ließ er sich 1998 überreden, die Seite zu wechseln.