Ein Forscher ist jemand, der etwas genau auf den Punkt bringt. Ein Twitterer einer, der aus allem einen Wortwitz macht. Wehe, die Schnittmenge setzt zum kollektiven Kalauern an! So wie mit #scientificsongs (grob übersetzt: "wissenschaftliche Lieder"). Unter diesem Hashtag twittern Forscher verballhornte Songtitel aus ihren Laboren. Mal reinhören? Aus Michael Jacksons Billie Jean wird "Billie Gene". Aus Simon and Garfunkels Bridge Over Troubled Water wird "Bridge Over Oscillated H₂O". Aus Foreigners Cold as Ice wird "Cold as 273.15° Kelvin". Aus Don McLeans American Pie wird natürlich "American 3.14159...". Vanessa Carltons A Thousand Miles wird, metrisch notiert, zu "1609.34 Kilometers". Und dieser LSD-schwangere Beatles-Klassiker? Schon klar, wird präzisiert zu: "Lucy in the Sky with Carbon Crystals". – Das ist dann wohl Lab ’n’ Roll.