Wo man das bestellen kann? Der Mann hinter der Vitrine mit den Mustergerichten grinst: "Beim Koch. Ist doch logisch, oder?" Dann besinnt er sich, dass es auch netter geht, wendet sich dem Kollegen zu und ruft: "Ey, Christoph! Machst du mal Grillteller?" O bella Italia!

Schauplatz dieser gastlichen Szene ist der Lebensmittelgroßhandel Andronaco, genauer: seine Filiale in der HafenCity, die neben dem Supermarkt neuerdings ein Bistro unterhält. "Wir sind Italien", lautet der Slogan des Hamburger Familienunternehmens; und in gewisser Weise stimmt das auch. Für den südländischen Küchenzauber ist Andronaco die Requisite. Hier geht es rauer zu als in der netten Trattoria um die Ecke. Dafür findet man manches, was dort auf der Karte steht, hier günstig im Tiefkühlregal.

Ein entsprechend handfestes Flair verbreitet das Bistro – im Grunde eher eine Kantine. Man schiebt sein Tablett über den u-förmigen Tresen vorbei an diversen Posten von bevande über pasta bis cassa. Viele der wechselnden Speisen sind schon fertig zum Aufladen. Für die anderen bekommt man einen Pieper zugesteckt, der Krach schlägt, sobald sie fertig sind.

Bis dahin balanciert man seine Vorspeisen an einen der vielen Kunststofftische, vorbei an Fotos von Sophia Loren und "Don Camillo" Fernandel, der nicht italienischer war als Christoph.

Man nippt am süffig-simplen Weißwein und probiert den marinierten Lachs. Zugutehalten muss man ihm, dass er unter der Frischhaltefolie tatsächlich noch sehr frisch ist. Das macht den Geschmack aber nicht besser: teils salzig, teils tranig, mit rosa Pfeffer als einziger spürbarer Würze.

Dann vibriert der Pieper auf dem Tablett, Christoph ist "fertig mit Grillteller". Und obwohl man ja schon das Muster sah, macht der Anblick einiges her. Fünf Sorten Fisch liegen da exakt gegart auf einem knackigen Salatbett. Das Seeteufelfilet ist schlecht entsehnt, aber immerhin: Seeteufel! Der ist manchem Ristorante zu teuer geworden. Hier liegt er einträchtig neben der Verwandtschaft auf dem großen Teller zu 15,90 Euro.

Bei Andronaco gilt auch im Imbiss die Großmarkt-Logik: Alle Ansprüche werden bedient, auch die nicht ganz so hohen. Sicher kann man Nudeln beliebig lang in der Tomatensoße warm halten. Bloß schmecken sie dann nicht mehr nach Toskana-Urlaub, sondern nach Kantinen-Pamp.

Gäste, die es nicht so eilig haben, warten auf die erstklassige Pizza. Tagestipp ist eine Margherita, nach dem Backen zweitbelegt mit Parmesan, rohem Spinat und sehr guter Salami.

Alles in allem bekommt man hier ohne Chichi eine Menge fürs Geld und spart noch mehr, wenn man erst mit vollem Bauch im Supermarkt nebenan einkauft. So etwas hat der HafenCity gefehlt. Auch ohne viel Werbung ist das Lokal jeden Mittag brechend voll.

Geübte Kunden reservieren mit Schirm oder Mütze einen Tisch, ehe sie sich in die Schlange stellen. "Wir sind Italien"? Könnt ihr haben. Was am Strand geht, das schickt sich auch hier.

Andronaco HafenContor, Am Sandtorkai 44, HafenCity. Tel. 76 79 43 90, www.andronaco.info. Geöffnet mo–fr 9–19 Uhr, sa und so (nur das Bistro) 11.30–19 Uhr. Hauptgerichte ab 4,90 €.