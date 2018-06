Die meisten jungen Flüchtlinge kommen ohne Papiere in Hamburg an – und behaupten, noch keine 18 Jahre alt zu sein. Minderjährige Flüchtlinge genießen besonderen Schutz, dürfen meist bleiben und in Deutschland zur Schule gehen. Doch wie alt sind die Flüchtlinge? Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem zur Alterseinschätzung Genitaluntersuchungen eingesetzt werden.

Darüber begann vor einigen Wochen ein Streit. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Ärztekammer, hält die Untersuchung für unwürdig und schädlich. Klaus Püschel, Leiter der Rechtsmedizin des UKE, ist verantwortlich für die Tests und verteidigt sie. Die ZEIT hat beide zum Gespräch gebeten.

DIE ZEIT: Herr Püschel, in Hamburg gab es vor einigen Wochen große Aufregung, als herauskam, dass sich junge Flüchtlinge sogenannten Genitaluntersuchungen stellen müssen, damit ihr Alter geschätzt wird. Konnten Sie den Ärger nachvollziehen?

Klaus Püschel: Ja, aber nur weil ich weiß, wie Politik und Presse funktionieren. Die Debatte wirkte auf mich völlig überdreht.

ZEIT: Warum?

Püschel: Es ist für einen Rechtsmediziner geradezu erniedrigend, vorgehalten zu bekommen, dass hinter seinen Untersuchungen eine Art Voyeurismus stecke. Da wurde so getan, als ob wir die Genitalien von Flüchtlingen vermessen, nach dem Motto: vier Zentimeter, 16 Jahre, sechs Zentimeter, 18 Jahre und so weiter. Das ist natürlich nicht der Fall.

ZEIT: Sondern?

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 35 vom 27.08.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Püschel: Wir wollen nur sehen, ob diese Menschen normal entwickelt sind. Dabei registrieren wir eben auch den Behaarungstyp und die Entwicklung der Genitalorgane. Ich habe das Gefühl, dass Politiker das Thema aufgegriffen haben, um mit billiger Kritik Punkte zu verbuchen. Und die Journalisten hängen sich einfach dran.

ZEIT: Herr Montgomery, Ihr Kollege spielt auf die Bürgerschaftsanfrage von Jennyfer Dutschke an. Die FDP-Abgeordnete fragte darin, wie das Alter von jungen Flüchtlingen in Hamburg bestimmt wird. Sie bekam die Antwort, dass die Asylbewerber eben die Hose herunterlassen müssten. Daraufhin kritisierten auch Sie die Altersdiagnostik und damit Herrn Püschel.

Frank Ulrich Montgomery: Ja, in der Antwort des Senats auf die Anfrage stand der recht schnoddrige Hinweis, dass Flüchtlinge, die sich der Genitaluntersuchung verweigern, automatisch als erwachsen betrachtet würden. Ich finde, dass diese Genitalinspektion freiwillig und ohne Druck sein muss.

ZEIT: Was ist so schlimm an den Untersuchungen?

Das Verfahren Diagnostik Flüchtlinge, die angeben, minderjährig zu sein, müssen sich in Hamburg einer Untersuchung zur Altersschätzung stellen. Am Anfang des Verfahrens steht ein Gespräch mit Mitarbeitern des Landesbetriebs für Erziehung und Beratung (LEB). Haben die Sozialarbeiter Zweifel an der Minderjährigkeit, übergeben sie ans UKE. Dort begutachten Ärzte den Flüchtling körperlich; Teil dieser Checks ist meist die umstrittene Genitaluntersuchung. Danach wird der Kiefer geröntgt, in unklaren Fällen zudem die Handknochen. Die Ärzte geben ein geschätztes Mindestalter an, das die Grundlage der späteren LEB-Entscheidung ist. Flüchtlinge Die Zahl der Flüchtlinge, die sich in Hamburg als minderjährig melden, steigt seit 2008. 2012 waren es 881 Menschen, 2014 schon mehr als doppelt so viele, insgesamt 2010 Asylbewerber. Dieses Jahr gaben bis Anfang April bereits 1802 Flüchtlinge an, minderjährig zu sein. Der Anteil der anerkannten Fälle schwankt. 2014 wurden 44 Prozent als minderjährig eingestuft. Die Kosten für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge sind laut Senat kaum abzuschätzen. Klar ist, dass diese Versorgung deutlich teurer ist als für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche gilt das Jugendhilferecht statt des Asylrechts, dementsprechend umfangreich ist die pädagogische Betreuung.

Montgomery: Viele der Flüchtlinge haben traumatisierende Erlebnisse hinter sich, die Mädchen wurden beispielsweise Opfer von Vergewaltigungen oder sind genital beschnitten. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass man nicht in die Privatsphäre dieser schutzsuchenden Menschen eingreift. Das ist nicht die Willkommenskultur, die ich mir in Deutschland vorstelle.

ZEIT: Herr Püschel, Sie schütteln den Kopf.

Püschel: Wir sollten bei der Sache bleiben: Wir untersuchen Menschen, nicht Genitalorgane.